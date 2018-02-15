На 93 году жизни умерла народная артистка Беларуси и СССР Тамара Нижникова

Тамара Николаевна родилась 9 марта 1925 года в Самаре. После окончания Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в 1949 году стала работать в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь.

« Коллектив Белорусской государственной академии музыки глубоко скорбит по случаю смерти Тамары Николаевна Нижниковой и выражает искренние соболезнования родным и близким », – пишут на сайте.

Новости Беларуси. На 93 году ушла из жизни народная артистка СССР, профессор кафедры пения Белорусской государственной академии музыки Тамара Николаевна Нижникова.

Тамара Нижникова:

Театр был ужасный, потому что он был, конечно, величественный, красивый, но вместо стекол – фанера, все побито. И, что меня шокировало, коровы пасутся около оперного театра, потому что там был частный сектор. Поколение после войны, которое пришло на пустое место в театр. С нас начинали все.

С 1953 года артистка гастролировала за рубежом. Ей довелось посетить многие страны Европы, Монголию, Канаду и другие. С 1964 года параллельно с выступлениями в театре Тамара Нижникова преподавала в Белорусской государственной академии музыки. В 1975 году певица стала заведующей кафедры пения, а в 1976 году она оставила сцену и полностью посвятила себя преподавательской деятельности.

Широкой публике артистка известна по ролям Шамаханской царицы, Адель, Антониды из «Ивана Сусанина». В её репертуаре – более 30 образов.

Тамара Николаевна получила множество наград, среди которых медаль ЮНЕСКО «Виктора Гюго», а также Орден Франциска Скорины. Весной прошлого года певице вручили «Хрустальную Павлинку».

В начале февраля умер народный артист Беларуси Геннадий Гарбук. Ему было 83 года.