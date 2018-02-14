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Что-то от Дюрера, немножечко от Рембрандта. В Минске открылась выставка графики Анатолия Александровича

14 февраля 2018 09:51
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Новости Беларуси. Между словом и образом. В Минске открылась выставка графики известного художника Анатолия Александровича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что-то от Дюрера, немножечко от Рембрандта. В Минске открылась выставка графики Анатолия Александровича-1

Что-то от Дюрера, немножечко от Рембрандта. В Минске открылась выставка графики Анатолия Александровича-3

Для вернисажа подготовили самые выдающиеся его работы. Образы и сюжеты своих рисунков автор вынашивал годами, с головой погружаясь в процесс. Искусствоведы подмечают с какой тщательностью прорисованы персонажи гравера. Именно эта ювелирная доскональность и стала фирменным стилем мастера.

Что-то от Дюрера, немножечко от Рембрандта. В Минске открылась выставка графики Анатолия Александровича-6

Ольга Носкова, сотрудник отдела современного белорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:
Он с одинаковым мастерством владеет разными техниками графическими. Это и рисунок, и акварель, и печатная графика. Офорты – просто уникальны своей техничностью. Возможно что-то от Дюрера, немножечко что-то от Рембрандта. Вот такие имена приходят в голову, когда смотришь на его работы.

Что-то от Дюрера, немножечко от Рембрандта. В Минске открылась выставка графики Анатолия Александровича-9

Елена Атрахович, кандидат искусствоведения, доцент:
Идея выставки состояла в том, чтобы показать разные жанры, в которых работал Анатолий Александрович. У него была даже своя авторская техника печати, которую сегодня никто не может повторить.

На суд зрителей выставлены самые разные работы Анатолия Александровича, всего их около 40. Это иллюстрации к произведениям Купалы и Коласа, к белорусским народным сказкам, а также рисунки на тему войны.

Что-то от Дюрера, немножечко от Рембрандта. В Минске открылась выставка графики Анатолия Александровича-12

Что-то от Дюрера, немножечко от Рембрандта. В Минске открылась выставка графики Анатолия Александровича-14

Что-то от Дюрера, немножечко от Рембрандта. В Минске открылась выставка графики Анатолия Александровича-16

Что-то от Дюрера, немножечко от Рембрандта. В Минске открылась выставка графики Анатолия Александровича-18

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Елена Атрахович # Ольга Носкова

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