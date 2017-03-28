Народная артистка СССР Тамара Нижникова стала обладательницей главной театральной премии Беларуси – «Хрустальной Павлинки»

Уже более 20 лет в международный день театра Белорусский союз театральных деятелей отмечает специальными наградами выдающихся людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Главную театральную премию года вручили накануне в Минске. Обладательницей статуэтки «Хрустальная Павлинка» стала народная артистка СССР Тамара Нижникова. Правда, сама оперная дива на церемонии не присутствовала из-за плотного гастрольного графика.

Алексей Дударев, председатель Белорусского союза театральных деятелей:

Прэмія гэта ўручаецца з 1992 года. «Паўлінак» мы іншым годам ўручалі і па дзве, а адзін год – юбілейны, калі 20-ы год адзначалі – аж тры. Неяк так павялося, той, хто атрымлівае крыштальную зорку, у хуткім часе атрымлівае і ганаровае званне.

Наградами были отмечены и другие артисты. Приз «Хрустальный ангел» получил Олег Рихтер, ведущий мастер сцены кукольного театра «Лялька». «Хрустальной звездой» наградили Валерия Шушкевича за большой вклад в развитие театрального искусства. Самый яркий дебют Ольги Жалезкой получил «Хрустальный цветок».

За время существования премии ее получали такие легенды, как Ростислав Янковский, Геннадий Овсянников, Наталия Гайда и многие другие.