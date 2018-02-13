«Гэта пачатак пошукаў». Выставка гобеленов ручной работы в «Университете искусств»

Новости Беларуси. Месяцы кропотливого труда и почти ювелирное владение инструментом. 40 студентов Латвийской академии искусств представили свои работы на выставке текстиля в художественной галерее «Университет культуры», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главное место в экспозиции заняли гобелены. На создание одного уходит четыре месяца как минимум. Кроме того, гобелен требует огромного внимания к полотну и четко наметанного глаза: цвета нитей различаются незначительными нюансами. Если упустить хоть один, рисунок потеряется.