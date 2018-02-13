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«Гэта пачатак пошукаў». Выставка гобеленов ручной работы в «Университете искусств»

13 февраля 2018 23:48
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Новости Беларуси. Месяцы кропотливого труда и почти ювелирное владение инструментом. 40 студентов Латвийской академии искусств представили свои работы на выставке текстиля в художественной галерее «Университет культуры», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Гэта пачатак пошукаў». Выставка гобеленов ручной работы в «Университете искусств»-1

Главное место в экспозиции заняли гобелены. На создание одного уходит четыре месяца как минимум. Кроме того, гобелен требует огромного внимания к полотну и четко наметанного глаза: цвета нитей различаются незначительными нюансами. Если упустить хоть один, рисунок потеряется.

«Гэта пачатак пошукаў». Выставка гобеленов ручной работы в «Университете искусств»-4

Михаил Цибульский, кандидат искусствоведения, доцент Витебского государственного университета имени П. М. Машерова:
Мы паспрабавалі прадставіць самыя разнастайныя варыянты эксперыментаў і традыцыйных тэхнік, якімі займаюцца маладыя мастакі. Гэта пачатак пошукаў, пачатак адчування сябе ў прасторы мастацства.

«Гэта пачатак пошукаў». Выставка гобеленов ручной работы в «Университете искусств»-7

Посмотреть на необычную выставку можно до 24 февраля. Вход свободный.

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Михаил Цибульский

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