«В оркестровой яме у меня был свой уголок: книжки, игрушки». Главный режиссёр Большого – о детстве и как был Фросей Бурлаковой

Михаил Панджавидзе, главный режиссёр Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь: Ребенок был театральный, в буквальном смысле, что называется, родился в театре. Творческим людям свойственно, чтобы долго не терять форму, они быстро уходят из декрета, поэтому меня младенцем притащили обратно в театр, откуда мама отлучилась. Я помню себя с детства, в оркестровой яме у меня был свой уголок, там были книжки, игрушки. Там было очень тепло, потому что я почему-то помню, что было на улице холодно, хотя Ашхабад – город южный. Я сам родом из Туркмении. Но я вот помню, когда были холодные, зимние вечерние репетиции, это был самый кайф, потому что там возле батареи, возле контрабасистов я там засыпал, было очень тепло. Меня ещё дядя Лёня, наш контрабасист, так прикроет чехлом от контрабаса. Здорово было, честно говоря.

Вы жили в Ашхабаде, от этого восточного двора Вы переезжаете в Москву, потом – в Минск. Почему такая география переездов и как она вам далась?

Михаил Панджавидзе:

Да это я ей дался, а не я ей. Я, честно говоря, ещё в Москву какое-то волеизъявление с моей стороны было и то на уровне согласия, потому что я не хотел никуда ехать. В консерваторию я не поступил, я был скрипач и мечтал поступить в консерваторию, но что-то у меня не срослось. Я решил, что не поеду, не готов я, не тот у меня уровень, я не поехал. А на следующий год, я ж хотел режиссёром быть, мечтал, да я как-то уже и не мечтаю. Говорили, ну поезжай. Я поехал, ну, а что я теряю, всё равно Москва. Возьмут – не возьмут. Я уже женился, у меня ребёнок даже был. Я чего-то поехал, взял и поступил. Дальше меня уже совсем жизнь спрашивать перестала, потому что Союз развалился и ехать уже обратно было некуда. В Москве уже как бы и остался, и семью перевёз. Привыкли, немножко ассимилировались, учёба закончилась. Надо было куда-то идти работать, пошёл, чего по мелочи ходить, в Большой театр России. Фрося Бурлакова, натурально. Вот объявление висит: «Берут в стажёрскую группу. Режиссёры. Дирижёры». Я думаю, ну что я теряю. Пойду – не пойду, повешу дома диплом, что учился в ГИТИСе. Пришёл – взяли. Тоже работал, работали и пригласили в Казань поставить спектакль, поставил. И вот Слава оказался в Казани: «Приезжай, там есть свободное место». Я и приехал, меня пригласили главным стать, вот с тех пор я здесь почти 10 лет.

Режиссёр Большого о «Саломее» : «Есть дети нежеланные, а этот и желанный, и любимый, но какой-то несчастный»