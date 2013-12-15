«Мы всю жизнь верим в Деда Мороза». В Беловежской пуще - аншлаг

Новости Беларуси. В Беловежской пуще начинаются сказочные гулянья. Они посвящены 10-летию создания поместья Деда Мороза. По такому случаю в Беловежскую пущу пригласил Бабу-ягу, Йоулупукки и царя Берендея. Все они стали в новогодний хоровод вокруг самой высокой в Европе елки, которой к слову в этом году исполняется 150 лет. Помимо сказочных персонажей у подножия 40-метровой ели собрались многочисленные гости праздника.

Баба Яга - новый и, вместе с тем, всем известный персонаж - в поместье Деда Мороза появилась только в 2013 году. К 10-летнему юбилею сказочных чертогов пущанский волшебник одарил ее по-царски: построил личные апартаменты. Теперь старушка станет здесь постоянным жителем. И будет вместе с Дедом Морозом принимать гостей. К слову, сам он сегодня с раннего утра на ногах — для него этот день особенный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дед Мороз:

Мы к юбилею готовились очень тщательно. Мы приютили Бабу Карагоду, мы построили домик Матушке Зиме. Открыта сказочная Верста и завтра мы подпишем с российским Дедом Морозом соглашение о создании сказочной карты, где все сказочные места будут объединены в единую карту.

Белорусское поместье Деда Мороза уже давно появилось на всех туристических картах. Вернуть веру в сказку сюда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов, а перед Новым годом в Беловежскую пущу начинается настоящее паломничество. С головой окунуться в атмосферу сказки и нового года едут буквально со всего мира. Ежегодно в канун праздников Поместье посещают около 5 тысяч туристов. Только сегодня через сказочные врата прошло не менее 3-х тысяч человек.

Михаил, (Украина):

Мы всю жизнь верим в Деда Мороза. А тут сказка, действительно самая настоящая сказка. Чудесная У вас снега больше и действительно такое сказочное настроение.

Именитые гости съехались со всех уголков земного шара – всероссийский Дед Мороз и его коллеги - татарский Кыш Бабай, карельский Паккайне, якутский Чысхаан, бурятский Сагаан Убгэн. Компанию им составили герои русских сказок и былин – Баба Яга из Кукобоя, Илья Муромец, глиняный мальчик Глинышек из Кировской области.

Александр Бурый, генеральный директор национального парка «Беловежская пуща»:

Что касается сказочных персонажей, мы тесно с ними сотрудничаем уже не первый год. Они с удовольствием откликнулись и приехали к нам.

Сегодня все гости праздника собрались у подножья вечнозеленой красавицы: Беловежская елка тоже отмечает юбилей. Правда, по лесным меркам, именинница достаточно молода — ей исполнилось «всего» 150 лет.

Это и есть самая высокая елка Европы. Несколько лет назад «пальму первенства» удерживала 30-метровая Лондонская елка, но белорусская ель-великан доросла аж до 40, 5 метров.

Праздничные гулянья по случаю 10-летнего юбилея поместья продолжатся три дня: волшебные герои подпишут настоящие документы о сотрудничестве, установят первую международную «сказочную версту» и даже заложат в Беловежской пуще первую в мире «Аллею сказочной славы» с отпечатками ладоней и варежек волшебных персонажей.

14 декабря в поместье Белорусского Деда Мороза продолжаются торжества 10-летнего юбилея. Поздравить главного зимнего волшебника его коллеги съехались буквально со всего мира.

Добрые Повелители зимы помимо чудесных подписывали вполне реальные договоры о сотрудничестве и открывали уникальную карту сказочных персонажей Беларуси и России. Чтобы путешествовать по сказкам было проще, в самой Резиденции зимнего волшебника появилась специальная верста, на которой указаны не только имена, но и расстояния до мест проживания сказочных героев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Козловский, автор сказочной карты:

Эту карту можно считать социальной сетью, вас просто информируют, где какие герои появились. Для меня не самое важное, что она принесет мне, а что она принесет героям. Мне хочется, чтобы герои развивались, потому что это наш фольклор. Наше историческое богатство такое, что не использовать его - грех.

Обновлено 15.12.2013

В Беловежской пуще завершают праздновать 10-летний юбилей поместья Деда Мороза. Сегодня хозяин резиденции принимает подарки от своих многочисленных гостей из Беларуси и России. Поздравить белорусского коллегу прибыли Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, карельский Паккайне и татарский Кыш Бабай.

К слову, поместье в Беловежской пуще - один из самых известных туристических объектов Беларуси. За 10 лет там побывал почти миллион туристов из более чем 90 стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.