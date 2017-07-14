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«Славянский базар в Витебске-2017»: Григорий Рапота стал почетным гостем фестиваля в День Союзного государства

14 июля 2017 13:42
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Новости Беларуси. Дружбе народов Беларуси и России посвящен этот день на «Славянском базаре в Витебске». Почетным гостем музыкального форума 14 июля стал госсекретарь союзного государства Григорий Рапота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его встречали в музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнёво».

«Славянский базар в Витебске-2017»: Григорий Рапота стал почетным гостем фестиваля в День Союзного государства-1

В это историческое место Григорий Рапота прибыл не один, а вместе с коллегами. Гости ознакомились с выставкой фотографий-лауреатов специальной премии, которая вручается раз в два года. А также с биографией общественного деятеля конца XIX – начала XX века Александра Жиркевича. Копию его портрета, который писал сам Репин, передали в дар Музею-усадьбе.

«Славянский базар в Витебске-2017»: Григорий Рапота стал почетным гостем фестиваля в День Союзного государства-4

Григорий Рапота, госсекретарь Союзного государства Беларуси и России:
Эта площадка уже стала местом притяжения людей, которые интересуются живописью, культурой. Сегодня мы филологов собираем. Я думаю, что эта часть уже устоялась как центр притяжения во время «Славянского базара».

Завершится День Союзного государства праздничным концертом в Летнем амфитеатре. В 2017 году он посвящен юбилею известного и любимого как в Беларуси, так и в России, ансамбля «Сябры».

# Культура # Григорий Рапота # Славянский базар в Витебске-2017

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