Прямой эфир

Мы по достоинству отметили 950-летие великого города Минска: Аркадий Берин о шоу «Поющие фонтаны»

09 сентября 2017 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столичном парке Победы 8 сентября состоялось грандиозное шоу «Поющие фонтаны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: грандиозное шоу «Поющие фонтаны» в Минске

Мы по достоинству отметили 950-летие великого города Минска: Аркадий Берин о шоу «Поющие фонтаны»-1

Аркадий Берин, дирижер шоу «Поющие фонтаны» в Минске:
Когда многотысячная публика поет «Мой Мінск, мая сталіца, родны сэрцу горад мой», по-моему, большего, лучшего бальзама на душу не требуется. Салют, фейерверк, и все это вместе – конечно, я думаю, высокохудожественный, интересный проект.

И мне думается, что мы по достоинству отметили 950-летие великого города Минска.

Мы по достоинству отметили 950-летие великого города Минска: Аркадий Берин о шоу «Поющие фонтаны»-4

# Культура # Фотофакт # Фонтаны Минска # Проекты СТВ # Аркадий Берин # День города в Минске-2017

Другие новости рубрики

Все новости
Видеофакт: грандиозное шоу «Поющие фонтаны» в Минске
08 сентября 2017 20:57

Видеофакт: грандиозное шоу «Поющие фонтаны» в Минске

29 постановок и коллективы из 14 стран: 8 сентября в Бресте открылся международный театральный фестиваль «Белая вежа»
08 сентября 2017 17:25

29 постановок и коллективы из 14 стран: 8 сентября в Бресте открылся международный театральный фестиваль «Белая вежа»

Независимость и движение вперед: в Минске открыли скульптурную композицию «Беларусам замежжа»
08 сентября 2017 10:29

Независимость и движение вперед: в Минске открыли скульптурную композицию «Беларусам замежжа»