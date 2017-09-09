Мы по достоинству отметили 950-летие великого города Минска: Аркадий Берин о шоу «Поющие фонтаны»

Новости Беларуси. В столичном парке Победы 8 сентября состоялось грандиозное шоу «Поющие фонтаны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аркадий Берин, дирижер шоу «Поющие фонтаны» в Минске:

Когда многотысячная публика поет «Мой Мінск, мая сталіца, родны сэрцу горад мой», по-моему, большего, лучшего бальзама на душу не требуется. Салют, фейерверк, и все это вместе – конечно, я думаю, высокохудожественный, интересный проект.