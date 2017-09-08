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29 постановок и коллективы из 14 стран: 8 сентября в Бресте открылся международный театральный фестиваль «Белая вежа»

08 сентября 2017 17:25
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Новости Беларуси. В афише – уличные, музыкальные, хореографические, экспериментальные и кукольные спектакли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего зрители увидят представления на 10 языках.

29 постановок и коллективы из 14 стран: 8 сентября в Бресте открылся международный театральный фестиваль «Белая вежа»-1

Впервые свое творчество представит труппа из Македонии. А первыми этим вечером на фестивальную сцену с постановкой «Пинская шляхта» вышли артисты театра имени Янки Купалы.

Один за одним генеральные прогоны, монтаж сцены и несмолкаемый шум в гримерках.

29 постановок и коллективы из 14 стран: 8 сентября в Бресте открылся международный театральный фестиваль «Белая вежа»-4

Елена Коваленко, жительница Бреста:
Посещали разные спектакли: и Минского драматического театра, и зарубежные.

Елена Лещенко, жительница Бреста:
Конечно, праздник души.

На многие спектакли билеты раскупили в первые дни продаж. Это не удивительно, ведь в репертуаре 28 вариантов.

29 постановок и коллективы из 14 стран: 8 сентября в Бресте открылся международный театральный фестиваль «Белая вежа»-7

Лариса Новицкая, заместитель генерального директора по информации и организации зрителя Брестского театра драмы:
Среди фаворитов фестиваля 2017 года надо отметить театральные коллективы из России – Москва, Санкт-Петербург, другие города России. А также театральные коллективы из Беларуси.

Драматические, кукольные, площадные, музыкальные и пластические театры из 14 стран. Со сцены актеры будут говорить на 10 языках мира.

29 постановок и коллективы из 14 стран: 8 сентября в Бресте открылся международный театральный фестиваль «Белая вежа»-10

Петр Бутрим, СТВ: 
Спектакли XXII «Белой вежи» пройдут на пяти брестских площадках. Самой доступной и многолюдной по традиции будет главная площадь города. Буквально через час здесь начнется уникальное представление с живой музыкой, мимами, жонглерами и акробатами. Актеры из Праги обещают не просто уличный спектакль, а театральное шоу мирового масштаба.

Говорят об этом фантастические декорации и реквизит дебютанта фестиваля – чешского театра «Воса». По площади актеры проедут на конструкциях с невероятно большими колесами.

29 постановок и коллективы из 14 стран: 8 сентября в Бресте открылся международный театральный фестиваль «Белая вежа»-13

Якуб Ведраль, руководитель театра «V.O.S.A» (Прага, Чехия):
Это спектакль о мечтах, о мечтах человека из страны, в которой нет моря. Это мечты об океане. Мечты о возможности летать.

Впервые на «Белой веже» и Могилевский областной театр кукол. Спектакль «Синяя-синяя» совсем недавно покорил польскую публику в Белостоке.

29 постановок и коллективы из 14 стран: 8 сентября в Бресте открылся международный театральный фестиваль «Белая вежа»-16

Игорь Казаков, главный режиссер Могилевского областного театра кукол:
Сама история очень исповедальная и интимная. И поэтому пространство, в котором все разыгрывается, со зрителем должно быть визави, очень камерно.

А вот открывать 22 фестиваль доверили проверенной труппе. Актеры академического драматического театра имени Янки Купалы показали фарс-водевиль «Пинская шляхта».

29 постановок и коллективы из 14 стран: 8 сентября в Бресте открылся международный театральный фестиваль «Белая вежа»-19

Утром 9 сентября свое слово скажут и театральные критики. А вот на сцене свое мастерство покажут артисты из Гданьска, Риги и Минска. «Белая вежа» доказывает еще раз – театр не имеет границ.

# Культура # Фотофакт # Театральный фестиваль «Белая Вежа» # Елена Лещенко # Пётр Бутрим # Елена Коваленко # Лариса Новицкая # Якуб Ведраль # Игорь Казаков

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