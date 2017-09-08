29 постановок и коллективы из 14 стран: 8 сентября в Бресте открылся международный театральный фестиваль «Белая вежа»

Новости Беларуси. В афише – уличные, музыкальные, хореографические, экспериментальные и кукольные спектакли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего зрители увидят представления на 10 языках.
Новости Беларуси. В афише – уличные, музыкальные, хореографические, экспериментальные и кукольные спектакли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего зрители увидят представления на 10 языках.
Впервые свое творчество представит труппа из Македонии. А первыми этим вечером на фестивальную сцену с постановкой «Пинская шляхта» вышли артисты театра имени Янки Купалы.
Один за одним генеральные прогоны, монтаж сцены и несмолкаемый шум в гримерках.
Елена Коваленко, жительница Бреста:
Посещали разные спектакли: и Минского драматического театра, и зарубежные.
Елена Лещенко, жительница Бреста:
Конечно, праздник души.
На многие спектакли билеты раскупили в первые дни продаж. Это не удивительно, ведь в репертуаре 28 вариантов.
Лариса Новицкая, заместитель генерального директора по информации и организации зрителя Брестского театра драмы:
Среди фаворитов фестиваля 2017 года надо отметить театральные коллективы из России – Москва, Санкт-Петербург, другие города России. А также театральные коллективы из Беларуси.
Драматические, кукольные, площадные, музыкальные и пластические театры из 14 стран. Со сцены актеры будут говорить на 10 языках мира.
Петр Бутрим, СТВ:
Спектакли XXII «Белой вежи» пройдут на пяти брестских площадках. Самой доступной и многолюдной по традиции будет главная площадь города. Буквально через час здесь начнется уникальное представление с живой музыкой, мимами, жонглерами и акробатами. Актеры из Праги обещают не просто уличный спектакль, а театральное шоу мирового масштаба.
Говорят об этом фантастические декорации и реквизит дебютанта фестиваля – чешского театра «Воса». По площади актеры проедут на конструкциях с невероятно большими колесами.
Якуб Ведраль, руководитель театра «V.O.S.A» (Прага, Чехия):
Это спектакль о мечтах, о мечтах человека из страны, в которой нет моря. Это мечты об океане. Мечты о возможности летать.
Впервые на «Белой веже» и Могилевский областной театр кукол. Спектакль «Синяя-синяя» совсем недавно покорил польскую публику в Белостоке.
Игорь Казаков, главный режиссер Могилевского областного театра кукол:
Сама история очень исповедальная и интимная. И поэтому пространство, в котором все разыгрывается, со зрителем должно быть визави, очень камерно.
А вот открывать 22 фестиваль доверили проверенной труппе. Актеры академического драматического театра имени Янки Купалы показали фарс-водевиль «Пинская шляхта».
Утром 9 сентября свое слово скажут и театральные критики. А вот на сцене свое мастерство покажут артисты из Гданьска, Риги и Минска. «Белая вежа» доказывает еще раз – театр не имеет границ.