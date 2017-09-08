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Видеофакт: грандиозное шоу «Поющие фонтаны» в Минске

08 сентября 2017 20:57
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Новости Беларуси. Зрелище, которое увидели сотни минчан: в столичном парке Победы состоялось грандиозное шоу «Поющие фонтаны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Берег Комсомольского озера превратился в большой зрительный зал под открытым небом.

Там воедино слились сразу три стихии – вода, музыка и свет. Красивое сочетание фонтанов, струящихся ввысь на несколько десятков метров под звучание живой музыки, и невероятного лазерного шоу стало заметным событием в праздновании Дня города. Быть еще заметней ему помог наш телеканал. СТВ, как информационный партнер «Поющих фонтанов», вел прямую трансляцию этого яркого зрелища на больших экранах, установленных в парке.

Видеофакт: грандиозное шоу «Поющие фонтаны» в Минске-1

# Культура # Фотофакт # Фонтаны Минска # Проекты СТВ # День города в Минске-2017

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