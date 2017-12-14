Парад звуков классики и современных произведений. Белорусской государственной академии музыки – 85!

В честь юбилея уже состоялся не один яркий проект. Нынешние студенты и именитые выпускники устроили настоящий парад звуков классики и современных произведений. За годы существования в этих стенах, создана уникальная школа с особыми традициями в работе с талантами. Здесь подготовили к музыкальной карьере 15 тысяч человек.