Парад звуков классики и современных произведений. Белорусской государственной академии музыки – 85!

Новости Беларуси. Концерт и заседание совета Белорусской академии музыки. 85-летие отметил самый творческий ВУЗ страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Концерт и заседание совета Белорусской академии музыки. 85-летие отметил самый творческий ВУЗ страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В честь юбилея уже состоялся не один яркий проект. Нынешние студенты и именитые выпускники устроили настоящий парад звуков классики и современных произведений. За годы существования в этих стенах, создана уникальная школа с особыми традициями в работе с талантами. Здесь подготовили к музыкальной карьере 15 тысяч человек.
С 85-летием со дня основания коллектив Белорусской государственной академии музыки поздравил Александр Лукашенко.