Небольшой праздник, лекция: в 39 гимназии Минска прошел концерт колокольного звона

Новости Беларуси. Концерт колокольного звона для гимназистов. Настоящий праздник сегодня подарили маленьким минчанам в преддверии Нового года и Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Концерт колокольного звона для гимназистов. Настоящий праздник сегодня подарили маленьким минчанам в преддверии Нового года и Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ученики начальных классов 39 гимназии смогли не только услышать, но и сами издать волшебные звуки.
Анна Авдеюк, учащийся ГУО «Гимназия № 39»:
Я уже не первый раз на этом концерте. То есть я уже несколько раз на нем была. Он мне, в принципе, нравится.
Богдан Березкин, заведующий отделением звонарей Минского духовного училища:
Шестой год подряд эта традиция. Проводим именно в декабре, накануне Рождества Христова. Такой небольшой праздник, лекция, рассказывающая деткам о колокольном звоне.
Наставники минского духовного училища познакомили ребят с обрядовыми композициями и предоставили возможность позвонить в колокола. Интерес детей к такому искусству с каждым годом растет.