Небольшой праздник, лекция: в 39 гимназии Минска прошел концерт колокольного звона

Новости Беларуси. Концерт колокольного звона для гимназистов. Настоящий праздник сегодня подарили маленьким минчанам в преддверии Нового года и Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученики начальных классов 39 гимназии смогли не только услышать, но и сами издать волшебные звуки.

Анна Авдеюк, учащийся ГУО «Гимназия № 39»:

Я уже не первый раз на этом концерте. То есть я уже несколько раз на нем была. Он мне, в принципе, нравится.

Богдан Березкин, заведующий отделением звонарей Минского духовного училища:

Шестой год подряд эта традиция. Проводим именно в декабре, накануне Рождества Христова. Такой небольшой праздник, лекция, рассказывающая деткам о колокольном звоне.