Музыка, живопись, поэзия, танец: XII Международный фестиваль Юрия Башмета откроется 27 сентября

Минск замер в ожидании главного музыкального события этой осени – фестиваля Юрия Башмета. Уже 12 по счёту праздник классической музыки начнётся в эту среду, 27 сентября. Грандиозный фестиваль откроет сам маэстро, Юрий Башмет. На сцене Белгосфилармонии он выступит вместе с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия».

Уникальная программа, лучшие композиции и выдающиеся музыканты, фестиваль готовит множество сюрпризов. Например, с особым размахом и лоском в рамках праздника отметят Международный день музыки. 1 октября в стенах Национального художественного музея музыка, живопись, поэзия и танец сольются воедино.

Музыкальные произведения, которые прозвучат в этот день, были написаны специально для фестиваля. Над ними работали сразу 5 белорусских композиторов. Удивительно то, что их музыка прозвучит одновременно в разных залах, создавая при этом единое произведение искусства.

Знакомство с произведениями и многочасовые репетиции, уже сегодня вовсю идёт подготовка к уникальному событию. Для этих музыкантов работа с композитором Валерием Вороновым – одно удовольствие.

Эксперимент слияния 4-ёх видов искусств обещает подарить всем участникам фестиваля огромное количество эмоций и прекрасное настроение. Ведь такого Вы ещё точно не видели и не слышали.