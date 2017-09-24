Это крупнейший молодежный студенческий фестиваль в Европе: 20 театров и 300 участников со всего мира собрал «Тэатральны Куфар»

Новости Беларуси. 20 театров и 300 участников со всего мира собрал в Минске форум «Тэатральны Куфар». Показать свои работы приехали гости из Чили, Туниса, Филиппин, Болгарии, Сербии, Польши, Великобритании и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спектакли идут на нескольких языках, в том числе и на языке пластики.

«Тэатральны Куфар» проходит в Минске уже в 14-й раз. За это время участие в форуме приняли более 60 стран.