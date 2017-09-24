Увидеть традиционную свадебную церемонию и узнать секреты чайной церемонии: как прошел день институтов Конфуция в Минске

Новости Беларуси. Погрузиться в культуру Китая – страны, которая сегодня лучше всего реализовала коммунистическую идею в жизнь, можно было 24 сентября в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Верхнем городе белорусской столицы прошел фестиваль с яркими элементами традиционных праздников Поднебесной. Зрители увидели традиционную свадебную церемонию и предшествующее ей гадание на судьбу, наблюдали за традиционными танцами Дракона и Льва.