Увидеть традиционную свадебную церемонию и узнать секреты чайной церемонии: как прошел день институтов Конфуция в Минске

Новости Беларуси. Погрузиться в культуру Китая – страны, которая сегодня лучше всего реализовала коммунистическую идею в жизнь, можно было 24 сентября в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Погрузиться в культуру Китая – страны, которая сегодня лучше всего реализовала коммунистическую идею в жизнь, можно было 24 сентября в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Верхнем городе белорусской столицы прошел фестиваль с яркими элементами традиционных праздников Поднебесной. Зрители увидели традиционную свадебную церемонию и предшествующее ей гадание на судьбу, наблюдали за традиционными танцами Дракона и Льва.
Кроме того, посетители праздника могли услышать соло китайской скрипки Эрху и научиться секретам чайной церемонии и написания иероглифов. Лучшие шеф-повара китайских ресторанов Минска весь день угощали гостей национальными блюдами.