«Это не просто хобби – это моя любимая работа»: мастер резьбы по дереву и кузнец о своем ремесле в Беларуси

Оттого и творит «голыми» руками. Его кисти давно срослись с резцами и стали равнодушны к многочисленным занозам и порезам. Иван Будич – потомственный ремесленник-отец до сих пор питает слабость к столярному делу, бабуля валяет валенки, а в его руках оживают поленья.

23,5 тысячи ремесленников зарегистрировано в Беларуси. Но ремеслом наверняка занимается гораздо большее количество людей. Указ Президента Беларуси упростит эту деятельность, необходимую не только для самозанятости населения, но и для привлечения туристов в страну ( это еще одна перспективная отрасль для Беларуси, а не только для Исландии, о чем мы говорили с экс-президентом этой страны). Ремесленный мир познавала наш корреспондент Алена Сырова.

Иван Будич, мастер резьбы по дереву: Коронный мой медведь, который мне очень нравится, могу за неделю сделать. Три заправки бензопилы – и уже очертания получаются этого мишки. Его можно одеть в белорусскую рубаху, всевозможные орнаменты. И он уже идет белорус настоящий.

Далеко за пределами нашей страны его знают как «медвежьего маэстро». Но ремесленник на одном только косолапом не останавливается. Трехметровые полотна с самыми смелыми сюжетами авторства Ивана в свое время поселились у Нурсултана Назарбаева, Леха Качиньского и даже у высшего руководства Чечни. Секрет успеха, по словам мастера, весьма прост и интернационален.

Иван Будич:

Я рад, что, как говорится, на что учился, там и пригодился. Другой раз какие-то неурядицы, а сюда заходишь, как-то окунаешься. У меня такой маленький-маленький уголок, идиллия такая, что тут можно и пожить.

Свои знания, любовь к труду ручному Иван Будич передал своему сыну. Дмитрий не только помогает отцу, создает свои работы, но и активно занимается продвижением семейного бренда – правда, пока посредством «сарафанного радио».

Дмитрий Будич, мастер резьбы по дереву:

Люди ж любят такое – не станочного плана, не Китай, где все на станках сделано – а тут с душой. Эмоции мастера – всё передается через дерево. Это ж можно ощутить.

Эксклюзивные изделия авторства Будичей часто интересуют иностранных покупателей, но даже от мелких заграничных заказов им приходится отказываться.

Дмитрий Будич:

За границу тоже есть какие-то тонкости, какие-то документы оформлять. Обращаться в какие-то фирмы, чтобы переправили.

Возможность продавать свои изделия дистанционно и рекламировать их в интернете, по мнению Димы, положительно скажется на количестве заказов, хотя понятно, что любое изменение в законодательстве для начала должно как следует обтесаться.

Дмитрий Будич:

Первый раз тоже долго не получалось – как в любом деле, всегда нужен опыт. Не бойтесь ничего испортить: дерево оно такое, если что-то срезали, то можно обыграть, фантазия на это есть.

Денис Ощелков, кузнец:

С деревом, если что-то лишнее отрезал – тяжело – нужно будет приклеивать. Железо можно выровнять.

Таким образом Денис приглашает нас занять свое место у наковальни и убедиться, что научиться можно всему, было бы желание. Он сам – ярчайший пример. В свое время сменил шейкер на молот. Сегодня у него своя кузница и сотни работ в портфолио.

Денис Ощелков:

Как ремесленник, я не делаю «метражи» – заборы, калитки, перила. Конечно, хорошо было бы, если можно было бы давать рекламу. Был бы стимул изготавливать что-то в больших объемах и рекламировать себя.

А пока рекламировать себя получается только на ярмарках, но Денис надеется, что изменения в работе ремесленников последуют и продавать увесистые изделия он сможет прямо в мастерской.

Денис Ощелков:

Было бы, конечно, легче: официально написал, сколько стоит. Это своего рода игра, все равно же это всё продается. Если бы было видно, сколько это стоит, не было бы лишних движений.

Тех самых, места которым нет при работе с каленым железом.

Казалось бы, самый банальный из сувениров – символ счастья и удачи, которая непременно сопутствует тем, для кого ремесло не просто дело, а сама жизнь.

Денис Ощелков:

Это не просто хобби – это моя любимая работа, она приносит мне не только удовольствие, но и финансово помогает.

Иван Будич:

Для художника, для творческого человека, чтобы на жизнь хватало денег, допустим, с моей основной работы. А именно творческая работа – чтобы не задумывался о деньгах, а просто творил.

Дмитрий Будич:

Много людей задают вопросы: «Как вот можно из полена что-то сделать». Он говорит: «Это кусок бревна, который просто можно распилить и печку протопить. А тут бревно – и раз – рождается какая-то скульптура, произведение.