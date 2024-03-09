Музей народного искусства и быта в Теребличах – окунулись в культуру белорусов языческих времён

Любите наивное искусство и традиции, хотите узнать тайны предков – приглашаем в гости к властелину кисти и топора, самобытному резчику по дереву Ивану Филиповичу Супрунчику.
Любите наивное искусство и традиции, хотите узнать тайны предков – приглашаем в гости к властелину кисти и топора, самобытному резчику по дереву Ивану Филиповичу Супрунчику.
Иван Супрунчин, народный мастер Республики Беларусь:
Рака якая называецца Моства. На дне знайшлі вось гэта Бажаство Ярыла – чэрап, калосся. Яно ўпала і праляжала там тысячагоддзе.
Хранитель легенд в родных Теребличах Столинщины мастер создал музей народного искусства и быта. Жизнь полешуков он передал в дереве и собрал более полутора тысяч старинных предметов. Удивительная экскурсия начинается с языческих времен. Испокон веков здесь было 16 родов. И по сей день живут их потомки.
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