«Один мужчина и три женщины». В театре имени Горького поставят спектакль о любовном четырёхугольнике

Валентина Еренькова, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, режиссер постановщик Национального академического драматического театра им. М. Горького:

Да, один мужчина и три женщины. И еще очень болезненная тема нашего героя Федора Костомарова, проблема с его человеком, живущим в доме, – бабушкой. Это очень интересный персонаж, который дает такую затравку для драматургии Андреева. Мистического, фантомного плана. Поэтому там все связано с такой жизнью, яркой, трагической, но интересной.

Не будем зрителя отпугивать словом «трагический», потому что наша жизнь состоит из взлетов, падений, умиротворения. Просто наш герой и наши герои, эти женщины, которые так любят и борются за этого мужчину, проходят определенный этап в их таких непростых отношениях. Автор очень непростой, он малоизвестен в последнее время зрителю. Это автор Серебряного века, прекрасный драматург, писатель, очень любопытная, сложная фигура, который искал, но не находил выхода из трагических ситуаций жизни.