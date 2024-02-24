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«Один мужчина и три женщины». В театре имени Горького поставят спектакль о любовном четырёхугольнике

24 февраля 2024 12:09
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Уже завтра, 25 февраля, на сцене Национального академического драматического театра имени Максима Горького состоится премьера спектакля «Анфиса».

В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Валентина Еренькова, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, режиссер-постановщик.

Юлия Самусенко, ведущая:
В аннотации написано, что история о любовном четырехугольнике. Так ли это?

«Один мужчина и три женщины». В театре имени Горького поставят спектакль о любовном четырёхугольнике-1

Валентина Еренькова, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, режиссер постановщик Национального академического драматического театра им. М. Горького:
Да, один мужчина и три женщины. И еще очень болезненная тема нашего героя Федора Костомарова, проблема с его человеком, живущим в доме, – бабушкой. Это очень интересный персонаж, который дает такую затравку для драматургии Андреева. Мистического, фантомного плана. Поэтому там все связано с такой жизнью, яркой, трагической, но интересной.

Не будем зрителя отпугивать словом «трагический», потому что наша жизнь состоит из взлетов, падений, умиротворения. Просто наш герой и наши герои, эти женщины, которые так любят и борются за этого мужчину, проходят определенный этап в их таких непростых отношениях. Автор очень непростой, он малоизвестен в последнее время зрителю. Это автор Серебряного века, прекрасный драматург, писатель, очень любопытная, сложная фигура, который искал, но не находил выхода из трагических ситуаций жизни.

Подробности в видеоматериале.

# Театр # Культура # Валентина Еренькова

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