Выставка «Куфэрак» в Минске: женские и мужские костюмы 19 века – от помпезности к лаконичности и простоте

От ампира до модерна. Этим летом можно увлекательно изучить историю костюма, покружиться в вальсе на балу, побродить по центральным улочкам старого Минска или отправиться на светскую охоту. Практически все наряды выставки – новоделы, которые шили по мотивам оригинальных моделей 19 века.

Модные журналы той эпохи, полотна живописцев, фотографии стали главными источниками вдохновения и позволили добиться максимальной точности кроя.

Светлана Иванова-Климанская, руководитель проекта «Куфэрак», журналист:

В 19 веке случилась маленькая революция в моде. Костюмы стали разделяться по назначению. Были специальные платья для прогулок, верховой езды, променада, ужинов, балов, даже для приема гостей утренних и вечерних были разные наряды и у дам, и у кавалеров. Можно посмотреть на оригинальные вещи и сравнить, как мы изменились. Потому что раньше дамы были ниже ростом, более мелкие в размере. Посмотрев на оригинальные костюмы и на наши наряды, можно понять, как мы подросли и покрупнели.

Начало 19 века – мода на ампир и трепетную античность. Девушки стремились быть высокими, тонкими, колонноподобными. Изящная тенденция хоть и продержалась долго, но со временем изжила себя.

В погоне за легкостью дамы зачастую даже не надевали верхней одежды, красовались лишь в воздушных платьях, отчего часто болели и умирали.

Компания Наполеона привнесла в женский гардероб свои изменения.

Светлана Иванова-Климанская, руководитель проекта «Куфэрак», журналист:

В моду вошли как раз такие детали одежды, которые дамы перехватили у гусар и у других военных. Нашивали шевроны, выкладки тесьмой делали, украшали пуговицами свои наряды для того, чтобы показать свою сопричастность к событиям, которые происходили в мире и Европе.

У состоятельных горожанок всегда была прислуга, которая могла помочь затянуть корсет потуже, оттого многие платья шились с расчетом на помощь.

Интересный экспонат – белое платье с застежкой на груди. Такие стали появляться позже и уже не требовали «свиты».

Мнение, что дамы в 19 веке отказывались от корсетов, неверно. Стройность всегда была фаворитом.

30-е годы 19 века – эпоха романтизма и модного течения бидермейер. Юбки становятся широкими, лиф – облегающим, талия возвращается на свое место, а объемные, словно шары, рукава еще больше подчеркивают осиную талию. Порой для пышности девушки одевали под низ до 8 юбок. На горизонте была очередная модная революция.

Светлана Иванова-Климанская, руководитель проекта «Куфэрак», журналист:

В 50-х годах один из мастеров предложил дамам совершенно любопытный вариант. Это каркас, сделанный из металлических прутьев, который заменял большое количество юбок. Теперь не нужно было надевать до 8 юбок одновременно. Достаточно было надеть один большой кринолин-клетку или один кринолин на бязи, одну юбку поверх, платье. И пышность была обеспечена.

А вот этот замечательный комплект – реплика музейного экспоната. Шапка-пилотка, спущенная линия у болеро, бахрома. Именно в таких нарядах минчанки отправлялись в путешествие по городу. Здесь и замечательное украшение – камея. Дамы очень любили этот аксессуар.

Динамичный ритм жизни влиял на мировоззрение и моду.

70-годы 19 века – время мировой индустриализации. Девушки становятся самостоятельными, возникают феминистические движения. Барышни начинают заниматься спортом, пересаживаются на велосипеды.

Мечтательность сменяет практичность, носить кринолин становится невозможно, его заменяет легкий турнюр – специальный каркас в виде подушечки, который крепили сзади под платье ниже талии для придания пышности фигуре.

В журналах начали появляться забавные карикатуры на гусынь, но этот тренд быстро прижился среди модниц.

Пары лайковых перчаток, часы, платки, расчески, накладные воротнички. Все эти оригинальные аксессуары из частных коллекций.

В конце 19 века зарождается мода на восток и экзотику. Расписные веера – гордость коллекции.

Кстати, появляться на балу без украшений было неприлично. Нити жемчуга на тонкой шее, перья в кудрявых волосах, даже поверх перчаток было принято надевать браслеты. Кстати, чем короче рукава, тем длиннее девушки носили перчатки.

Интересно и то, что до середины 19 века обувь шили одинаковой, без разделения на правую и левую ногу.

Цвет имел значение во все времена. На выставке представлен оригинальный траурный костюм.

Светлана Иванова-Климанская, руководитель проекта «Куфэрак», журналист:

Траур по близкому человеку, например, у жены по мужу мог длиться 3 года. Причем первый год – это был серьезный траур, длился год и один день, когда дама одевала только черное. Мужчины по жене могли носить всего полгода траур и то не очень строгий. Довольствовались лентами, перчатками.

Так 19 век – настоящая эволюция костюма в угоду времени и политики. От помпезности к лаконичности и простоте. Спешите заглянуть за модный занавес времени. Выставка в Лошицком парке продлится до конца лета, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.