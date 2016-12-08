Прямой эфир

Музей истории Могилева приобрел аналойник: посмотреть на реликвию можно до православного Рождества

08 декабря 2016 05:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Редкий экспонат появился в музее истории Могилева. Его фонды пополнил аналойник. Это два сшитых слуцких пояса, изготовленных в XVIII-XIX веках. Изначально они использовались как украшение ризы священника, но позже их переделали в покров на аналой – подставки для книг и икон в церкви.

Новый экспонат музей приобрел за собственные средства.

Посмотреть на аналойник можно до православного Рождества. Потом он будет перемещен в хранилище. Только там есть возможность обеспечить необходимый режим температуры и влажности.

Под воздействием света он может находиться не более 2-3 месяцев в году.

Слуцкий пояс считается одной из национальных реликвий белорусов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Алексей Батюков, директор музея истории Могилева:
Гэтыя паясы на ўсходзе Беларусі сустракаюцца вельмі рэдка. Наколькі мне вядома, у Віцебску яшчэ ёсць такія. Ну, ёсць яшчэ слуцкі пояс або фрагмент слуцкага пояса. Аднак канкрэтна ў Магілеве не было такога.

# Культура # Музеи Могилева

Другие новости рубрики

Все новости
Поклонись Максиму: 125-летие Богдановича отпразднуют 9 декабря в Минске
08 декабря 2016 05:54

Поклонись Максиму: 125-летие Богдановича отпразднуют 9 декабря в Минске

Алексей Хлестов, Тео и «Без билета» в Молодечно: музыкальный проект СТВ
07 декабря 2016 17:05

Алексей Хлестов, Тео и «Без билета» в Молодечно: музыкальный проект СТВ

Эльчин Сафарли, писатель: Я верю, что есть сила, которая нас оберегает! Многое зависит от нас!
07 декабря 2016 10:31

Эльчин Сафарли, писатель: Я верю, что есть сила, которая нас оберегает! Многое зависит от нас!