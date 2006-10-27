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Музей истории БГУ вновь распахнул двери

27 октября 2006 08:45
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После девятилетнего перерыва 27 октября состоится торжественное открытие музея истории БГУ. Созданный в 1977 году музей, к сожалению, прекратил свое существование. Работа по созданию новой экспозиции началась лишь в минувшем году. В ее основу положены две концепции - научная и художественная. В новом музее истории четыре зала. Здесь созданы все условия, чтобы студенты и гости вуза могли почувствовать дух истории и ощутить ту роль, которую играет в развитии Беларуси главный вуз страны. В музее будут организованы экскурсии и занятия для студентов.
# Культура # Музеи

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