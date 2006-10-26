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Этот человек снимал о войне, но всю жизнь мечтал снять картину про счастье:

26 октября 2006 06:39
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Белорусскому кинорежиссеру с мировым именем Виктору Турову 25 октября исполнилось бы 70 лет. "Полесская хроника", "Черный аист", "Сыновья уходят в бой" - самые известные его картины. 25 октября в Минске вспоминали человека, который оставил яркий след в истории белорусского кинематографа.     
Международное признание кинорежиссер получил после создания своего первого полнометражного фильма "Через кладбище". Талант и самоотверженный труд Виктора Турова высоко отмечены нашим государством. Он был награжден медалью Франциска Скорины и удостоен многочисленных почетных званий.
# Культура

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