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В мире стартовала шестая Неделя итальянского языка

25 октября 2006 11:01
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В белорусскую столицу приехала выставка Кена Скотта - знаменитого повара, дизайнера и модельера.

Это более тридцати живописных полотен. Среди них эскизы и знаменитые сервировочные доски, которые использовались вместо тарелок и салфеток в XIV-XV веках.

Дизайнер американского происхождения обрёл популярность в Италии ещё в 60-х годах прошлого века. За рисунки итальянцы прозвали Скотта садовником моды. Тему традиционной кухни Италии он использовал и в одежде. Кстати, Кен - один из первых, кто начал применять полихромный набивной рисунок.

С дизайнерскими работами Кенна Скотта белорусы уже знакомы. В Минск приезжали две его выставки: "Прет-а-порте" и "Высокая мода". Его моделью, платьем в перьях с набивным рисунком в виде яичницы, до сих пор восхищаются модельеры. А увидеть нынешнюю экспозицию можно будет с 1 ноября.

# Культура

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