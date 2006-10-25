В мире стартовала шестая Неделя итальянского языка

В белорусскую столицу приехала выставка Кена Скотта - знаменитого повара, дизайнера и модельера.

Это более тридцати живописных полотен. Среди них эскизы и знаменитые сервировочные доски, которые использовались вместо тарелок и салфеток в XIV-XV веках.

Дизайнер американского происхождения обрёл популярность в Италии ещё в 60-х годах прошлого века. За рисунки итальянцы прозвали Скотта садовником моды. Тему традиционной кухни Италии он использовал и в одежде. Кстати, Кен - один из первых, кто начал применять полихромный набивной рисунок.

С дизайнерскими работами Кенна Скотта белорусы уже знакомы. В Минск приезжали две его выставки: "Прет-а-порте" и "Высокая мода". Его моделью, платьем в перьях с набивным рисунком в виде яичницы, до сих пор восхищаются модельеры. А увидеть нынешнюю экспозицию можно будет с 1 ноября.