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Художник из Гомеля презентовал в Минске живописные копии ювелирных изделий из коллекции «Яйца Фаберже»

25 апреля 2019 20:52
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Новости Беларуси. Пасхальный подарок для жителей Минска. Выставка картин гомельского художника Арсения Дворонина открылась в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Художник из Гомеля презентовал в Минске живописные копии ювелирных изделий из коллекции «Яйца Фаберже»-1

С помощью кисти и красок мастер изобразил копии некоторых ювелирных изделий из коллекции «Яйца Фаберже». Работы выполнены в технике масляной живописи и помещены в рамы XVIII века.

Художник из Гомеля презентовал в Минске живописные копии ювелирных изделий из коллекции «Яйца Фаберже»-4

Художник из Гомеля презентовал в Минске живописные копии ювелирных изделий из коллекции «Яйца Фаберже»-6

Арсений Дворонин, член Белорусского союза художников:
Я понимал, что в эти рамы надо поместить какие-то красивые вещи. Я наткнулся на целую подборку прекрасных «Яиц Фаберже», которые меня и раньше восхищали в музеях Питера и Москвы. Получилась такая серия.

Художник из Гомеля презентовал в Минске живописные копии ювелирных изделий из коллекции «Яйца Фаберже»-9

Насладиться красотой и изяществом работ можно в выставочном комплексе Всехсвятского храма до 7 июня.

# Выставки в Минске # Культура # Арсений Дворонин # Фотофакт

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