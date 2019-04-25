Художник из Гомеля презентовал в Минске живописные копии ювелирных изделий из коллекции «Яйца Фаберже»

Новости Беларуси. Пасхальный подарок для жителей Минска. Выставка картин гомельского художника Арсения Дворонина открылась в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С помощью кисти и красок мастер изобразил копии некоторых ювелирных изделий из коллекции «Яйца Фаберже». Работы выполнены в технике масляной живописи и помещены в рамы XVIII века.

Арсений Дворонин, член Белорусского союза художников:

Я понимал, что в эти рамы надо поместить какие-то красивые вещи. Я наткнулся на целую подборку прекрасных «Яиц Фаберже», которые меня и раньше восхищали в музеях Питера и Москвы. Получилась такая серия.