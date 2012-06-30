Бизнесмены решили заработать на «Бурановских бабушках», наобещав с три короба, но не тут-то было

Новости России. Группа компаний из Удмуртии объявила о намерении выпускать продукты питания под маркой «Бурановские бабушки». Агрохолдинг подал заявку на регистрацию некоторых товарных знаков, связанных с Бураново, в том числе «Бурановские бабушки». По словам председателя правления и гендиректора Андрея Шутова, компания действует законно. «Подавая заявку в Роспатент, мы действуем в рамках правового поля. Если от продаж продукции с брендами, связанными с Бураново, будет заработана дополнительная прибыль, поверьте, мы найдем способ поддержать и творческий коллектив, и выделить денег на строительство церкви», - сообщает пресс-служба «Комос Групп».

Однако Бурановские бабушки не разделяют оптимизм бизнесмена.

«Мы не заключали контрактов об использовании своего бренда ни с одним предприятием. И если подобная продукция появится на прилавках, обратимся в суд. Мы предвидели успех «Бурановских бабушек» и заранее позаботились о закреплении этого бренда за собой. Поэтому два года назад подали заявку и зарегистрировали этот товарный знак. Пока с предложением о сотрудничестве к коллективу обратилась компания, производящая газированные напитки. В стадии переговоров находятся ещё несколько рекламных контрактов», - рассказала корреспонденту ctv.by Ксения Рубцова, продюсер фолк-коллектива.