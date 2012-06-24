Вячеслав Тихонов – икона советского кино. Когда он появлялся на улице, останавливался транспорт, а люди вылезали из окон

Успех фильма – это почти всегда точный и правильный выбор артиста на главную роль. И кто сегодня усомнится в том, что такой невероятный успех сериала на все времена «17 мгновений весны» состоит именно в том, что Штирлица сыграл великий артист Вячеслав Тихонов?

Вячеслав Васильевич Тихонов – это икона советского кино. Артист невероятного таланта, мастерства, удивительной харизмы, это гениальный артист.

И прежде всего хочу сказать, что гениальный артист был очень хорошим человеком. Понятия «честь», «достоинство», «благородство» были для него не пустыми словами. Может быть, потому его так обожали зрители. Женщины просто сходили с ума.

Когда он появлялся на улице, останавливался весь транспорт. Люди при виде Тихонова вылезали из окон. Правда, подойти на улице и предложить сфотографироваться, что происходит сегодня, к нему никто не отваживался.

Родившись в Павловском Посаде, в очень простой семье, Тихонов был невероятно аристократичен. Его порода, интеллигентность чувствовались во всем: как он ходил, как разговаривал, как держал голову, как, наконец, он танцевал. Помните сцену первого бала Наташи Ростовой в фильме «Война и мир»?

На съемках фильма его все называли Князем. А в жизни он был совсем простым человеком. Простым, но не простоватым. Без всякой фанаберии, без амбиций. С уборщицей и министром он разговаривал совершенно одинаково. И хамский, пренебрежительный тон в разговоре был для него совершенно исключен.

Артист любил уединение. И когда съемки какого-то его очередного фильма проходили недалеко от леса, он всегда уходил в лес. Обожал собирать грибы, ягоды. К ужину тщательно мыл ягоды, из грибов просил приготовить что-то на кухне в ресторане и к ужину приглашал всех за свой стол. А если была зима или не было рядом леса, все свободное время он проводил в своем номере. Читал, думал, берег силы.

Очень сдержан был артист и в проявлении своих эмоций. Эмоции он берег для работы. Он никогда никому не плакался в жилетку, абсолютно не был истеричен. И узнать, что-то ему нравится или не нравится, было почти никогда невозможно.

Женщины его обожали. Его партнерши по кино перед ним благоговели. Такой красавец мог бы стать отъявленным ловеласом, заводить все новые романы. Но все это тоже было не про Тихонова.

Все знают, что его первой женой была тоже великая артистка Нонна Мордюкова. Они поженились еще совсем молодыми. Но счастливы, говорят, не были. Потому что были очень разными людьми.

Он, как я уже говорила, любил уединение. А она – шумную компанию, гостей. Когда в их дом приходили гости или приезжали многочисленные родственники Нонны, говорят (и говорила про это сама Нонна Викторовна), Тихонов (она его всегда называла Штирлицем) всегда ложился на диван лицом к стене или читал газеты.

Друзей у артиста было совсем немного. Самым его любимым другом и лучшим был кинорежиссер Станислав Ростоцкий. Они так хорошо относились друг к другу, что даже одевались похоже. Оба любили сине-голубые тона, джинсу, элегантные костюмы, обоим очень шли фраки и бабочки. Оба обожали тишину и рыбную ловлю. И дополняли хорошо друг друга. Если Станислав был человек-оркестр, фейерверк, 100 слов в минуту, то Тихонов был всегда немногословен.

У Станислава Ростоцкого артист сыграл свои замечательные роли в фильмах «Доживем до понедельника» и в фильме «Белый Бим, Черное ухо».

В этом фильме у артиста был гениальный партнер – собака по имени Степка. Это был такой потрясающий тандем, и они так привязались друг к другу, что когда съемки закончились, Тихонов умолял хозяина отдать ему Степку. Но какой же хозяин отдаст свою любимую собаку.

Последние годы жизни артист жил на даче, в Подмосковье. Дачу он построил сам и очень любил. Вместе с ним там жили только его любимая собака и старый кот, которого он обожал. Он не хотел никого видеть. К нему приезжала только дочь. Она привозила еду. Как радовался артист, когда появились внуки.

Но все равно он как бы устал от жизни. Жить ему становилось неинтересно. И даже отказывался принимать лекарства, которые должен был принимать. Он долго отказывался от публичного празднования 80-летия. Это был грустный юбилей, опять же, в Доме кино. Было заметно, как слаб Тихонов, как плохо он ходит, как неважно говорит. Но он проживет еще год и умрет в 2009 году.

Великий артист, артист, с которым ушла целая эпоха.

Элеонора Езерская