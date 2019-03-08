«Моя первая реакция была – я так смеялся». Что происходило за кулисами белорусского отбора на «Евровидение»
Новости Беларуси. ЗЕНА представит Беларусь на «Евровидении-2019». Главная музыкальная интрига разрешилась вечером 7 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Певица выступила под вторым номером и получила от жюри 69 баллов из 70 возможных. Кстати, исполнительница – самая юная участница финала национального отбора. Корреспондент Кристина Федорович наблюдала за выступлениями.
Кристина Федорович, СТВ:
Десять претендентов, в числе их не только белорусы, есть конкурсанты из Нигерии, Швеции, песни на трех языках – русском, белорусском, английском. Представит нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение- 2019» ЗЕНА.
Победитель уже назван. ЗЕНА – не новичок на сцене: в свои 16 успела спеть с такими именитыми звездами, как Лев Лещенко, Ани Лорак, Лара Фабиан и не только. За ее плечами «Фабрика Звезд» и «Новая Волна».
ЗЕНА после победы в нацотборе на «Евровидение»: «Выступала здесь и уже представляла, что буду выступать в Тель-Авиве»
Конечно, безумный интерес вызывает песня с символичным названием «Чемпион» и ее исполнитель – парень далеко не славянской внешности. Оказалось, малой родиной он считает Беларусь, учится в Витебске на кардиолога. А вот участвовать в отборе решил буквально за три дня до окончания подачи заявок.
Что вас сподвигло поучаствовать? Или кто-то подтолкнул?
Эммануэль Имагбе, участник отбора на конкурс «Евровидение-2019»:
Моя первая реакция была – я так смеялся!
Статус зарубежного конкурсанта и у шведа Себастиана Роса. Он, кстати, в 2003 году пытался пробиться на сцену «Евровидения» у себя на родине. На этот раз удачу испытывал в Беларуси.
Себастиан Рос, участник отбора на конкурс «Евровидение-2019»:
Я пою и пишу музыку от сердца. И немножко хочу выглядеть круто.
Но на всякий случай Себастиан решил пополнить свой лексикон и белорусскими словами.
А вот в гримерке группы «Ауры» мы встретили только мужа Юлии Быковой. Не то чтобы он прячет свою жену от прессы. Оказалось, тут всё куда продуманнее.
Евгений Олейник, композитор, музыкальный продюсер:
Я снял квартиру, и она сейчас там отдыхает, чтобы без переездов.
После объявления баллов последней конкурсантки становится понятно: интрига разрешена в пользу ЗЕНЫ. Как певица чуть позже отметила: тот факт, что у нее 69 баллов, а не 70 – повод стремиться только вперед.
Прямиком в сердце средиземноморья: в Израиль девушка отправится уже в мае. Правда, букмекеры в Беларусь почему-то не особо верят. Но тут всё покажет только время. Мы, конечно, ждем май, чтобы доказать букмекерам, что они ошибаются, и просто поддержать ЗЕНУ.
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