Дмитрий Колдун рассказал, какой артист должен представлять Беларусь на «Евровидении-2019»

Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто же представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финал национального отбора на главный музыкальный телеконкурс Европы уже стартовал.

О том, что происходит на площадке, где определится, кто поедет на «Евровидение», расскажет наш корреспондент Кристина Федорович.

Кристина Федорович, СТВ: Здесь идет онлайн-трансляция, и уже четверо конкурсантов выступили, впереди еще шесть. По нашим подсчетам, пока что лидирует ЗЕНА с 69 баллами.

Дмитрий Колдун, член жюри отбора на конкурс «Евровидение-2019»:

Я думаю, что победитель должен быть все-таки достаточно молодым, должен быть уверенным в себе, должен быть очень пластичным и обладать какой-то определенной своей харизмой индивидуальной, быть не похожим на остальных. Наверное, только таким.

Песни я уже прослушал, поэтому все песни для меня достаточно знакомы. Но буду оценивать скорее по умению держаться на сцене, по тому, как человек себя чувствует и что он передает. Важно смотреть через объектив, потому как там все живьем мы его не увидим.

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