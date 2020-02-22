Мотульский: «Библиотекарь – одна из самых древних профессий в мире, упоминается в Библии. И уверен, проживут ещё тысячелетия»

Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Не опасаетесь ли Вы, что Ваше поколение библиотекарей последнее, и кто придёт к Вам на смену?

Самый необдуманный поступок – выбор профессии. Роман Мотульский в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:

Как говорят, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Библиотекарь – одна из самых древних профессий в мире. Это одна из тех профессий, которая упоминается в Библии. Немного таких, кто прожили тысячелетия. И уверен, проживут ещё тысячелетия, хотя, конечно, время от времени появляется желание их переименовать. И даже в наше время уже на постсоветском пространстве были страны, которые изменили на каких-то там информационных специалистов, информационных менеджеров и так далее. От этого суть профессии не меняется.