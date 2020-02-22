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«Казалось бы, небольшой развалившийся домик, но он меня почему-то так тронул». Художники из трёх стран собрались на пленэр на родине Рущица

22 февраля 2020 11:06
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Беларусь кистью иностранных мастеров. В программе «Минск и минчане» о том, как зимний пленэр собрал около десятка живописцев из разных уголков Беларуси, России и Молдовы.

Опытные мастера в один день и час рисуют самобытную красоту местной природы. Для творческого поиска организаторы пленэра предложили художникам окрестности Воложина – родной край белорусско-польского классика Фердинанда Рущица.

«Казалось бы, небольшой развалившийся домик, но он меня почему-то так тронул». Художники из трёх стран собрались на пленэр на родине Рущица-1

Владимир Сытченко, член Белорусского союза художников:
Это место называется Богданово, место, где он жил. Там была его мастерская. Это остатки развалин, потому что она не сохранилась. Такая задумка – дубы являются как-бы свидетелями. Я бы так хотел назвать даже картину «Свидетели» – «Сведки».

«Казалось бы, небольшой развалившийся домик, но он меня почему-то так тронул». Художники из трёх стран собрались на пленэр на родине Рущица-4

Легкие взмахи кисти, и белый холст оживает, постепенно превращаясь в настоящее произведение искусства. Диалог между художником и природой мы, простые обыватели, видим на полотне в красках. Владимир Волков уже неоднократно бывал на пленэрах в Беларуси. И вот снова здесь: с холстами, красками и единомышленниками вокруг.

«Казалось бы, небольшой развалившийся домик, но он меня почему-то так тронул». Художники из трёх стран собрались на пленэр на родине Рущица-7

Владимир Волков, член Белорусского союза художников:
Когда сюда приезжаешь, немножко другая, все-таки, аура, природа немножко другая, это чувствуется, это тоже интересно. Тем более как бы и солнце вышло, я пасмурную погоду не очень люблю, все благоприятствует работе.

«Казалось бы, небольшой развалившийся домик, но он меня почему-то так тронул». Художники из трёх стран собрались на пленэр на родине Рущица-10

Подобность этюда напрямую зависит от стиля, которого придерживаются художники. Импрессионисты стремятся к реалистичности, сторонники экспрессионизма, напротив, выражают свои эмоции, как подскажет фантазия.

«Казалось бы, небольшой развалившийся домик, но он меня почему-то так тронул». Художники из трёх стран собрались на пленэр на родине Рущица-13

Владимир Волков:
Я думаю, что реалистическое искусство – оно имеет преемственность, и оно было, есть и будет. Мы показываем мир, как создание Божие, как его Бог создал. А когда абстракционизм – это уже хаос. Это такое большое направление. Надо мир показывать такой, какой он есть.

«Казалось бы, небольшой развалившийся домик, но он меня почему-то так тронул». Художники из трёх стран собрались на пленэр на родине Рущица-16

В разных стилях художники раскрывают прелести наших пейзажей: деревня Замостяны на время стала настоящим центром живописи. Художники признаются – здесь, на природе, рука сама идет за кистью. Василий Костюченко впервые в этих местах. Говорит, что сейчас мало кто пишет этюды, но во время пленэра появляется уникальная возможность увидеть, как художники разных школ владеют искусством живописи.

«Казалось бы, небольшой развалившийся домик, но он меня почему-то так тронул». Художники из трёх стран собрались на пленэр на родине Рущица-19

Василий Костюченко, художник:
Я думаю, очень здорово, что мы соприкоснулись с этой землей, где богатая очень история, и, конечно, интересно здесь работать. Я здесь открыл для себя какую-то часть своего творчества, я думаю, что где-то я реализую это в больших работах – в современном стиле отношение человека и природы.

Дыхание зимы, седая Западная Березина, изумрудные берега. Торопливый танец кистей под аккомпанемент шепота листьев. Московский художник Сергей Борисов за мольбертом пишет пейзаж, в котором важна каждая деталь.

Сергей Борисов, член Союза художников России:
Казалось бы, небольшой развалившийся домик, но он меня почему-то так тронул, задел: вот это отражение, голубая вода, трава засохшая.

«Казалось бы, небольшой развалившийся домик, но он меня почему-то так тронул». Художники из трёх стран собрались на пленэр на родине Рущица-22

Творцы не всегда изображают природу такой, какая она есть. Мастер позволяет иначе взглянуть на обычные вещи. Холодный ветер, снег и минус на градуснике – даже самые экстремальные условия не помеха для творчества.

Сергей Борисов:
Для художника, я считаю, не бывает плохой погоды, и какие-то отговорки, что сегодня холодно или идет дождь и снег – все равно это всегда интересно – писать то состояние природы, какое есть, с натуры.

«Казалось бы, небольшой развалившийся домик, но он меня почему-то так тронул». Художники из трёх стран собрались на пленэр на родине Рущица-25

Кисть в руках мастера напоминает волшебную палочку. Художники рисуют с самого утра и до захода солнца не случайно: любые погодные изменения по-разному влияют на мотив произведения. Нужно вовремя передать свои ощущения холсту красками.

Сергей Борисов:
Художник для меня – это, прежде всего, профессионал, который получил профессиональное художественное образование. Не важно – это Суриковский институт, который я закончил, или Белорусская академия искусств – везде очень хорошая школа, хорошие педагоги были. Не бывает так, что ты выучился и ты законченный художник. Ты всю жизнь совершенствуешься, всю жизнь что-то ищешь.

«Казалось бы, небольшой развалившийся домик, но он меня почему-то так тронул». Художники из трёх стран собрались на пленэр на родине Рущица-28

История, архитектура, природа – все это вдохновляет живописцев. Красоту этих земель еще в XIX веке оценил художник Фердинанд Рущиц. В веке XXI на пленэре в честь 150-летия со дня рождения живописца художники все также очаровываются белорусской природой, и она задевает самые тонкие струны творческой души.

«Казалось бы, небольшой развалившийся домик, но он меня почему-то так тронул». Художники из трёх стран собрались на пленэр на родине Рущица-31

# Художник # Культура # Владимир Сытченко # Владимир Волков # Василий Костюченко # Сергей Борисов

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