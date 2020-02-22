«Казалось бы, небольшой развалившийся домик, но он меня почему-то так тронул». Художники из трёх стран собрались на пленэр на родине Рущица

Беларусь кистью иностранных мастеров. В программе «Минск и минчане» о том, как зимний пленэр собрал около десятка живописцев из разных уголков Беларуси, России и Молдовы. Опытные мастера в один день и час рисуют самобытную красоту местной природы. Для творческого поиска организаторы пленэра предложили художникам окрестности Воложина – родной край белорусско-польского классика Фердинанда Рущица.

Владимир Сытченко, член Белорусского союза художников:

Это место называется Богданово, место, где он жил. Там была его мастерская. Это остатки развалин, потому что она не сохранилась. Такая задумка – дубы являются как-бы свидетелями. Я бы так хотел назвать даже картину «Свидетели» – «Сведки».

Легкие взмахи кисти, и белый холст оживает, постепенно превращаясь в настоящее произведение искусства. Диалог между художником и природой мы, простые обыватели, видим на полотне в красках. Владимир Волков уже неоднократно бывал на пленэрах в Беларуси. И вот снова здесь: с холстами, красками и единомышленниками вокруг.

Владимир Волков, член Белорусского союза художников:

Когда сюда приезжаешь, немножко другая, все-таки, аура, природа немножко другая, это чувствуется, это тоже интересно. Тем более как бы и солнце вышло, я пасмурную погоду не очень люблю, все благоприятствует работе.

Подобность этюда напрямую зависит от стиля, которого придерживаются художники. Импрессионисты стремятся к реалистичности, сторонники экспрессионизма, напротив, выражают свои эмоции, как подскажет фантазия.

Владимир Волков:

Я думаю, что реалистическое искусство – оно имеет преемственность, и оно было, есть и будет. Мы показываем мир, как создание Божие, как его Бог создал. А когда абстракционизм – это уже хаос. Это такое большое направление. Надо мир показывать такой, какой он есть.

В разных стилях художники раскрывают прелести наших пейзажей: деревня Замостяны на время стала настоящим центром живописи. Художники признаются – здесь, на природе, рука сама идет за кистью. Василий Костюченко впервые в этих местах. Говорит, что сейчас мало кто пишет этюды, но во время пленэра появляется уникальная возможность увидеть, как художники разных школ владеют искусством живописи.

Василий Костюченко, художник:

Я думаю, очень здорово, что мы соприкоснулись с этой землей, где богатая очень история, и, конечно, интересно здесь работать. Я здесь открыл для себя какую-то часть своего творчества, я думаю, что где-то я реализую это в больших работах – в современном стиле отношение человека и природы. Дыхание зимы, седая Западная Березина, изумрудные берега. Торопливый танец кистей под аккомпанемент шепота листьев. Московский художник Сергей Борисов за мольбертом пишет пейзаж, в котором важна каждая деталь. Сергей Борисов, член Союза художников России:

Казалось бы, небольшой развалившийся домик, но он меня почему-то так тронул, задел: вот это отражение, голубая вода, трава засохшая.

Творцы не всегда изображают природу такой, какая она есть. Мастер позволяет иначе взглянуть на обычные вещи. Холодный ветер, снег и минус на градуснике – даже самые экстремальные условия не помеха для творчества. Сергей Борисов:

Для художника, я считаю, не бывает плохой погоды, и какие-то отговорки, что сегодня холодно или идет дождь и снег – все равно это всегда интересно – писать то состояние природы, какое есть, с натуры.

Кисть в руках мастера напоминает волшебную палочку. Художники рисуют с самого утра и до захода солнца не случайно: любые погодные изменения по-разному влияют на мотив произведения. Нужно вовремя передать свои ощущения холсту красками. Сергей Борисов:

Художник для меня – это, прежде всего, профессионал, который получил профессиональное художественное образование. Не важно – это Суриковский институт, который я закончил, или Белорусская академия искусств – везде очень хорошая школа, хорошие педагоги были. Не бывает так, что ты выучился и ты законченный художник. Ты всю жизнь совершенствуешься, всю жизнь что-то ищешь.