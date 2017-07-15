Море аплодисментов и океан музыки и эмоций: как в Витебске стартовал XXVI «Славянский базар»

«Славянский базар» – это маленькая жизнь, позаимствуем метафору у Олега Митяева. Жизнь многообразная, интересная, со своей валютой, традициями и секретами. Их знает и с нами поделится коренная витебчанка и наш обозреватель Яна Шипко.

Купает в аплодисментах витебская публика артистов после очередного музыкального признания в любви Беларуси и «Славянскому базару в Витебске».

Зара, певица (Россия):

Давно мечтала об этом приглашении. Именно дать сольный концерт в рамках «Славянского базара», именно в Летнем амфитеатре. С 18 лет мечтала, когда в первый раз приняла участие в «Славянском базаре».

Сольник Зары и открыл фестивальную программу.

А вот эту белорусскую народную певица предпочитает исполнять акапельно, мотив полюбился давно.

Зара, певица (Россия):

Песня «Купалінка» у меня давно в сердце, я ее очень люблю. Вот уже рассказала о том, что когда детки были совсем маленькими, грудными, я их укачивала под эту песню.

Тем временем в честь нее звучали не только родные мотивы. Но и даже сама погода на один день изменила дождливой фестивальной традиции – под стать солнечной уроженке Грузии. Звезда Тамары Гвердцители зажглась на фестивальной аллее.

И вот виват Тамаре от белорусских поклонников: окруженная плотным кольцом прессы певица успеет расписаться на «Огоньке» 1985 года. А ведь на витебской сцене ее помнят с самых первых фестивалей.

Вместе с народной артисткой России и Грузии награду из рук Президента получает и наша Маша – белоруска выиграла Гран-при детского конкурса. Возможно, и для нее «Славянский» станет трамплином в большой музыкальный мир.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

И очень символично, что такая великая сценическая жизнь и только-только начинающая. Дай бог, чтобы из нее выросла наша Тамара. Такая, как наша Тамара Гвердцители.

С первых нот угадывали зрители поистине мировые хиты, продолжившие церемонию открытия.

Крис де Бург, певец (Ирландия):

Вы прекрасно выглядите. И мне очень приятно выступать здесь. Фантастическая публика. Красивая телекартинка. Все очень профессионально.

Я немного прогулялся по городу и попробовал вашу кухню. Видел вашу потрясающую церковь. И вот взял с собой на завтраке фрукты.

Обратная сторона Летнего амфитеатра. Здесь в любую погоду дежурят фанаты. Еще бы – такое звездное дефиле увидишь только в фестивальные дни.

Фотий, певец (Россия):

Очень люблю Беларусь и людей, которые всегда очень гостеприимны, хлебосольны.

Alekseev, певец (Россия):

Все артисты знают о том, что здесь очень радушная публика, она честная.

Александр Панайотов, певец (Россия):

Я за любовь поклонников. Вот мне надарили корзины цветов, подарки.

Жасмин, певица (Россия):

Сегодня мы, кстати, даже успели заехать в супермаркет купить продукты. Завтра попробуем. И кефир, кстати, купили. Именно белорусский кефир. И творожок.

Не скупились звезды на комплименты «Славянке» и со сцены.

Наташа Королева, певица (Россия):

Вы знаете, у вас потрясающий фестиваль. Вот та атмосфера, которая царит – мира, дружбы, любви – в наше очень непростое время дорогого стоит. И мне бы очень хотелось прямо низкий поклон Александру Григорьевичу. Это ваша заслуга.

Бронзовые призеры «Евровидения» – молдаване из «SunStroke Project» – узнав, что в зале будет президент Молдовы, волновались вдвойне.

Группа «SunStroke Project» (Молдова):

Классное впечатление от города, он очень красивый и чистый, прекрасный. Такие же впечатления и от самого конкурса. Все время хотели попасть на него как участники. Нам было очень приятно, что наш президент лицезрел нас. Было очень гордо, что он смог посмотреть наше выступление. До этого он видел наши выступления только по телевизору.

«Базар» уже давно перерос границы «Славянского», и на этот раз здесь участники со всего мира. Частичку испанской культуры привез представитель легендарной династистии – Хулио Иглесиас-младший. Младший брат Энрике впервые в Беларуси.

Хулио Иглесиас, певец (Испания):

Я очень рад провести в Беларуси эти дни. Я здесь впервые и мне нравится сцена, публика, прекрасные люди в вашей стране. Потрясающе. Надеюсь вернуться сюда в следующем году.

Долгожительству фестиваля удивились и знаменитые «London Beat».

«London Beat», группа (Великобритания):

Это волшебно, грандиозный форум! Мы в восторге от Витебска и от публики. Фестиваль заставляет нас чувствовать себя частью чего-то особенного. Это как семья.

А каков же секрет потрясающей формы музыкантов, которым, не поверите, слегка за 70?

«London Beat» (Великобритания):

Много занимаемся спортом? Нет, на это нет времени, мы постоянно путешествуем, выступаем, стараемся получше выспаться.

И находить полезные продукты в местной кухне. Для Джимми, например, это не так просто – он строгий веган.

Джимми, группа «London Beat» (Великобритания):

На обед у меня был салат и борщ, очень вкусно. Я поел овощей и риса, чтобы пополнить запасы энергии.

Всерьез на дегустацию белорусских продуктов настроились и легендарные «нанайцы».

«НА-НА», группа (Россия):

Мы сейчас закупимся максимально сырами, колбасами, вкусностями, шоколадками, конфетами. И вообще купим все. На концерт не пойдем вечером.

Кевин Маккой, певец (США):

Я здесь с моим другом Яной. Счастлив быть здесь и не могу дождаться, когда снова встречусь с белорусским зрителем.

«Славянский базар» продолжает собирать друзей со всего мира. Впереди же еще несколько чудесных насыщенных фестивальных дней.