Едем в гостиницу, греемся, концентрируемся: как участники конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» готовятся к выступлению

Новости Беларуси. Остается совсем немного времени до того, как на сцену летнего амфитеатра Витебска выйдут 15 финалистов Международного конкурса исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 июля они выступят со славянским хитом.

Представитель Беларуси, 19-летний Егор Шаранков выступит под 14 номером с песней Владимира Мулявина «Чырвоная ружа». Вообще же этот день на Славянском базаре прошел под знаком молодежи, а потому стал местом притяжения различных современных движений и субкультур.

В ритме танца и с самого утра на позитиве. Они будто тучи над Витебском развели руками, прогнав из города дожди и холод. Более 1000 молодых и активных ребят разукрасили этот день всеми цветами радуги и добавили межнациональный колорит в давно уже не только славянский «Базар».