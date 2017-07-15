Хочется надеяться, что это было жилище: в Беловежской пуще возобновили раскопки на месте будущего скансена

Новости Беларуси. В Беловежской пуще возобновили раскопки на месте древних поселений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все находки, а среди них немало артефактов, станут частью уникальной экспозиции. Возводить самый первый в Беларуси скансен, то есть открытый заповедник, начнут уже этим летом. Открытая местность и изнуряющая жара не помеха. Именно так, сантиметр за сантиметром, в ходе экспедиции открываются тайны истории. Например, эта земля на окраине «Беловежской пущи» хранит намного больше, чем кажется на первый взгляд.

Александр Вашанов, научный сотрудник института истории НАН Беларуси:

Культурныя напластаванні, каторыя знаходзiлiся ў пяску, былі ў пазнейшыя часы перакрытыя слоем торфу, што дазволіла ў некаторай ступенi закансерваваць. Александр Вашанов работает над этой стоянкой вторую неделю. Доказательства культур мезолита уже, что называется, на руках. А вот о жизни здесь в неолит говорят только небольшие фрагменты керамики. Впрочем, новые артефакты попадаются на каждом шагу.

Александр Вашанов:

Это скребок, характерный для эпохи мезолита. Тоже здесь был найден, в этом памятнике. А здесь не теряют надежды откопать жилище каменного века. Об этом говорят остатки угля. Среди находок есть и такие, что служили человеку 10 тысяч лет до нашей эры назад.

Олег Ткачев, научный сотрудник института истории НАН Беларуси:

Будем надеяться, что раскопки этого года все же откроют тайну, что же это все-таки было. Конечно, хочется надеяться, что это было жилище. Кремниевые резцы и скребки, наконечники стрел – все это экспонаты так называемого скансена, который начнут возводить на месте десятка древних стоянок уже этим летом.

Петр Бутрим, СТВ:

Это место для будущего музея под открытым небом выбрано не случайно. Именно в таких поймах рек чаще всего селился первобытный человек. Поэтому здесь археологи и исследуют наслоение культур самых разных эпох: от мезолита до средневековья. Любопытна и сама концепция уникального музея. Семь аутентичных стоянок на 16 гектарах перенесут участников интерактива в любую эпоху.