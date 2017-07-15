Хочется надеяться, что это было жилище: в Беловежской пуще возобновили раскопки на месте будущего скансена
Новости Беларуси. В Беловежской пуще возобновили раскопки на месте древних поселений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все находки, а среди них немало артефактов, станут частью уникальной экспозиции.
Возводить самый первый в Беларуси скансен, то есть открытый заповедник, начнут уже этим летом.
Открытая местность и изнуряющая жара не помеха. Именно так, сантиметр за сантиметром, в ходе экспедиции открываются тайны истории. Например, эта земля на окраине «Беловежской пущи» хранит намного больше, чем кажется на первый взгляд.
Александр Вашанов, научный сотрудник института истории НАН Беларуси:
Культурныя напластаванні, каторыя знаходзiлiся ў пяску, былі ў пазнейшыя часы перакрытыя слоем торфу, што
дазволіла ў некаторай ступенi закансерваваць.
Александр Вашанов работает над этой стоянкой вторую неделю. Доказательства культур мезолита уже, что называется, на руках. А вот о жизни здесь в неолит говорят только небольшие фрагменты керамики. Впрочем, новые артефакты попадаются на каждом шагу.
Александр Вашанов:
Это скребок, характерный для эпохи мезолита. Тоже здесь был найден, в этом памятнике.
А здесь не теряют надежды откопать жилище каменного века.
Об этом говорят остатки угля. Среди находок есть и такие, что служили человеку 10 тысяч лет до нашей эры назад.
Олег Ткачев, научный сотрудник института истории НАН Беларуси:
Будем надеяться, что раскопки этого года все же откроют тайну, что же это все-таки было.
Конечно, хочется надеяться, что это было жилище.
Кремниевые резцы и скребки, наконечники стрел – все это экспонаты так называемого скансена, который начнут возводить на месте десятка древних стоянок уже этим летом.
Петр Бутрим, СТВ:
Это место для будущего музея под открытым небом выбрано не случайно. Именно в таких поймах рек чаще всего селился первобытный человек. Поэтому здесь археологи и исследуют наслоение культур самых разных эпох: от мезолита до средневековья.
Любопытна и сама концепция уникального музея.
Семь аутентичных стоянок на 16 гектарах перенесут участников интерактива в любую эпоху.
Руслан Книга, научный сотрудник национального парка «Беловежская пуща»:
Развести огонь, одеться в облачение наших предков, сделать орудия труда, покататься на лодках-долбленках и многое другое.
Уникальность этого музея в том, что он будет жить своей интерактивной жизнью.
Поэтому то, что сегодня в «Беловежской пуще» находят археологи, в скором будущем можно будет смастерить своими руками. А сам музей обещает стать магнитом для тысяч туристов.