Живые скульптуры, свитки с пожеланиями, стихи под музыку: фестиваль «Всемирный день поэзии» пройдёт в Минске

Ровно 20 лет назад ЮНЕСКО провозгласило 21 марта Всемирным днем поэзии. До недавних пор этот день отмечали только во Франции, но со временем он значительно расширил свою географию. В этом году Всемирный день поэзии пройдет в 60 городах мира, в том числе и в белорусской столице.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – куратор фестиваля «Всемирный день поэзии» – Анна Бухта и организаторы фестиваля «Всемирный день поэзии» – Александр Рудаковский и Светлана Пантелеева.

Что будет на фестивале «Всемирный день поэзии»?

Анна Бухта, куратор фестиваля «Всемирный день поэзии»:

Мы пытаемся сделать такой формат современной поэзии, когда можно совмещать музыку и театр. У нас ещё будет «Дом солнца» – частный театр кукол и теней, они тоже будут делать свои перформансы. Они будут вручать свитки гостям всем, кто придёт на фестиваль, в которых будут стихи современных классиков. И этот свиток, как пожелание, как предсказание.