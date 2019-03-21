Живые скульптуры, свитки с пожеланиями, стихи под музыку: фестиваль «Всемирный день поэзии» пройдёт в Минске

Ровно 20 лет назад ЮНЕСКО провозгласило 21 марта Всемирным днем поэзии. До недавних пор этот день отмечали только во Франции, но со временем он значительно расширил свою географию. В этом году Всемирный день поэзии пройдет в 60 городах мира, в том числе и в белорусской столице.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – куратор фестиваля «Всемирный день поэзии» – Анна Бухта и организаторы фестиваля «Всемирный день поэзии» – Александр Рудаковский и Светлана Пантелеева.
Что будет на фестивале «Всемирный день поэзии»?
Анна Бухта, куратор фестиваля «Всемирный день поэзии»:
Мы пытаемся сделать такой формат современной поэзии, когда можно совмещать музыку и театр. У нас ещё будет «Дом солнца» – частный театр кукол и теней, они тоже будут делать свои перформансы. Они будут вручать свитки гостям всем, кто придёт на фестиваль, в которых будут стихи современных классиков. И этот свиток, как пожелание, как предсказание.
На сцене уже сам концерт в 19.30 начнётся, мы начнём с перформанса живых скульптур и потом выходят лауреаты. Наши победители будут читать свои стихи, кто-то под музыку, кто-то даже с экраном, мы попросили их сделать минимально, но шоу. Естественно, у нас приглашены белорусские артисты.
Как проходил конкурс?
Анна Бухта:
Конкурс проходил на портале rifma.com. Любой поэт из любой страны мог подать онлайн-заявку абсолютно просто, посылая текст, нужно было не более 50 строк, отсылали заявки на rifma.com. Дальше эти заявки жюрило «звёздное» жюри. Председателем в этом году стал Илья Кнабенгоф – это известная группа «Пилот», также Светлана Сурганова в жюри («Ночные снайперы») и разные интересные литературные критики. Это все «звёздное» жюри порядка 30 человек. Они отбирали поэтов с 21 января по 15 марта. 3 700 заявок было. Сегодня тоже много людей пишет. Главное – правильно вычислить из них графоманов, чем и занималось жюри. Наши поэты, в этом году мне удалось привлечь к конкурсу 95 человек, это было 95 заявок и у нас два лауреата «Золотой сотни». На фестивале выбирается «Золотая сотня». У нас 10 лауреатов по городу и 3 из них победителя.
Можно ли где-то прочитать стихи лауреатов «Золотой сотни»? Что подарят победителям?
Анна Бухта:
Есть партнёры фестиваля, различные издательства. Дарит первым по городу победителям сертификаты на их услуги, человек может заказать с этим сертификатом ту же книгу. В прошлом году по итогам «Золотой сотни» была издана книга-альманах, куда вошли все авторы «Золотой сотни». Она называется «Стихи, какими они должны быть». Она уже есть, эта книга. На rifma.com сейчас есть турнирная таблица и «Золотая сотня», заходите и читаете.