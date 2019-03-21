Актриса кукольного театра: «Боже мой, такая страшненькая и актриса», – она не поняла, что это – не живое лицо, а маска»

Какой секрет такого моментального перевоплощения?

Инна Гончар:

Это не секрет и это не моментально. Это хорошо, когда у тебя, к примеру, есть пьеса и у тебя прописан характер, и образ. И ты уже там что-то сам себе насочинял, и художник себе что-то насочинял. И всякий раз это, как сюрприз. Ты ждёшь, что это будет и, наверняка, не знаешь, потому что наш театр отличается своей подачей. Даже если вы знаете эту книгу, это ваша любимая история, вы придёте и поймёте, что вам её прочитали впервые.

Какая изюминка в кукольных театрах, если сравнивать с обычными драматическими театрами, где играют живые актёры?

Инна Гончар:

У нас возможностей не меньше, у нас даже может быть больше, потому что, несмотря на свой возраст, вы можете сыграть в любом возрасте любой возраст. Вы можете сыграть девочку, потому что у вас куколка, вы можете сыграть старуху, потому что у вас позволяет голос. Вы можете надеть на себя маску и можете сыграть персонажа, который вообще, наверное, внутри тебя и не жил никогда. Эта маска – из спектакля «Пансион «Бельведер». Создание самого спектакля любопытно, потому что пьесы не было, мы сочиняли всё на ходу, с иностранцем, который, возможно, не всегда понимал и мы его не всегда понимали. Тем не менее, спектакль родился, имеет оглушительный зрительский успех. Без единого слова – этот спектакль без слов. Работают только маски, наши тела, фигура, пластика. Но, как ни странно, зрители потом говорят: «У вас есть мимика». Им кажется, что наши лица зафиксированы. И был такой, на мой взгляд, комплимент – маски заявляются последовательно, чтобы все могли увидеть, какой персонаж выходит на сцену – и вот выходит персонаж, которого я принесла сегодня к вам. И одна из женщин – может быть, у неё плохое зрение – она прямо посочувствовала, говорит: «Боже мой, такая страшненькая и актриса». Она издалека не поняла, что, на самом деле, это – не живое лицо, а маска.