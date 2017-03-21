Молодые голоса белорусских поэтов: лауреаты премии Союза писателей Беларуси «Открытие года»

Талантливые, юные, уже не по годам мудрые, они слогают стихи, которые способны тронуть даже самого искушенного читателя. Потому неспроста лучшие из них становятся лауреатами премии Союза писателей Беларуси – «Открытие года». Так, престижную награду уже получила Екатерина Ровдо за свой первый поэтический сборник «Водар белага наліву».

Огромным толчком в творчестве Екатерины стала поддержка близких. А родной край – главным источником вдохновения.

Ещё одна звёздочка зажглась на небосклоне белорусской поэзии в этом году. Первый сборник стихов студентки Института филологии БГУ Екатерины Стройловой по достоинству оценили. Удивительно, что каждая строчка юной поэтессы пронизана духовностью, а стихи – так или иначе обращены к вере.

Первый сборник поэзии Екатерины «Тернистый путь» вышел год назад, однако на этом девушка не останавливается и уже готовит к печати вторую книгу. В ней, как обещает автор, будут сразу несколько тем: религия, любовь и война.

Кстати, выбор военной тематики для начинающих поэтесс уже не редкость. Творчество Татьяны Куприянец всецело посвящено ужасам Великой Отечественной.

Ещё одним фактором в выборе темы для творчества Татьяны стали ей литературные кумиры. С детства она зачитывалась стихами Александра Твардовского и Константина Симонова.

Её строки – взгляд на войну человека 21 века, звучащие трогательно и не по годам мудро.