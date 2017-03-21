В Мадриде состоялся литературный вечер, посвященный творчеству Максима Богдановича (видеофакт)

Новости Беларуси. Легендарные «Веранiка», «Зорка Венера» и «Слуцкія паясы» в центре испанской столицы. В Мадриде дипломаты, представители творческой элиты и все неравнодушные к белорусской поэзии изучали творчество Максима Богдановича.

Организаторы литературной вечеринки воссоздали атмосферу, в которой жил классик – даже костюмы участников дублируют наряды начала ХХ века. Кроме знакомых стихов, посетителей познакомили также и с биографией Богдановича, представили его фотографии и книги.

Знаменитые строки прозвучали и на испанском. А уже в этом году в Мадриде планируют выпустить сборник стихов Богдановича на языке Лорки и Сервантеса. К слову, 21 марта – Всемирный день поэзии.