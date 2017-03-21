В Могилеве школьники сделали календарь, посвященный Франциску Скорине

Новости Беларуси. Календарь, посвященный Франциску Скорине, выпустили третьеклассники одной из Могилевских школ. Юные ученики решили опередить школьную программу и провели большую исследовательскую работу.

Вместе с классным руководителем они прочли много книг о первом белорусском книгопечатнике, собрали информацию в Интернете. Итогом стала книга известных высказываний Франциска Скорины, оформленная в средневековом стиле и настенный календарь.

Таким вот образом дети внесли свой вклад в год науки и 500-летний юбилей белорусского книгопечатания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Иванов, ученик средней школы № 37 Могилева:

Мы зрабілі каляндар, дзе паказалі ўсе дасягненні Францыска Скарыны. На першай старонцы мы размясцілі яго партрэт. Указалі, што ён вучоны, медык і філосаф. На другой старонцы мы размясцілі яго батанічны сад.

Эта работа школьников уже признана лучшей на районном конкурсе. В планах у ребят – одержать победу на республиканском уровне.