«В гостях у Франциска Скорины»: сказки, которые создаются детьми и для детей

«Посеребрённый сединами граф Эмерик не был старым. Широкий в плечах, он твёрдо держал крепкую стать. Много повидав на своём неспокойном веку, граф слыл человеком мужественным». Такими строками однажды вечером началось написание книги «В гостях у Франциска Скорины». А теперь белорусская история в сказочной оболочке презентуется в рамках республиканской акции «Лето с доброй книгой». Чтобы каникулы прошли действительно и с пользой и приключениями.

Любознательные герои детской книги – Яицка, Альжбета, садовник Аловак, гузик Юзик, кактус Пундик – это тоже выдумка детей. Под псевдонимом автора Эва Нэмм спрятались первые буквы имён каждой из девчонок большой семьи Стельмах-Наумовых.

А крольчиха Розочка была придумана даже из настоящего зверька, которого семья однажды нашла и приютила.

В год празднования 500-летия белорусского книгопечатания самое время заглянуть в типографию, откуда всё начиналось и до сих пор продолжается. Как и продолжается фантазийная история путешествия всего мира по страницам белорусской истории, культуры и легендам. Ведь в гостях у первопечатника Альжбета и все её друзья побывали только в первой части большой серии под названием «Книга волшебства». Сказок, которые создаются и детьми и для детей.