Как повысить эффективность льноотрасли? Итоги поездки Президента в Оршанский район

Новости Беларуси. Чем ближе новый 2019-й, тем больше поводов для подведения итогов года уходящего. И не только. Ведь чем раньше проанализировать, что имеем на выходе, тем больше шансов и времени повысить эффективность. На неделе ответ перед Президентом держали ответственные за развитие льноотрасли, а также весь экономический блок страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Развитие льноводства – главная тема рабочей поездки Президента в Оршанский район. Совещание ожидаемое – глава государства анонсировал его не единожды, обещал проверить выполнение поставленных задач: от возделывания льна до производства льняных тканей и пошива одежды. Судя по итогам совещания, получилось далеко не все. Понятно, лен – культура капризная. Только семипольный севооборот. Десятки земледельческих и технологических операций. Что-то пошло не так – и урожай снижается вплоть до потери. Но есть и хорошие новости: если сделать все по уму, можно добиться рентабельности в 70 %.

Казалось бы, цифра невероятная. Но, как заверяют ученые, вполне достижимая с учетом подходящего для возделывания климата, вложенных в развитие отрасли средств и отсутствия серьезной конкуренции (по сути, льноводством осознанно занимается только Франция). Правда, достижимая в будущем. Потому что пока рентабельность даже самых успешных белорусских льноводов не превышает 20 %.

Оршанский льнокомбинат работает без малого 90 лет. Уникальное предприятие, единственное в Европе. В его составе – пять фабрик, а над созданием драгоценного полотна трудятся около 4000 человек. Почти за сотню лет работы лен изучили вдоль и поперек, хотя в Беларуси с этой культурой познакомились значительно раньше. Даже месяц в календаре назвали «кастрычником». Именно в середине осени лен убирали и трепали костру. Сегодня, конечно, это дело техники.

Ольга Коршун, корреспондент:

Лен проходит более сотни высокотехнологических операций. Сейчас его вычесывают при помощи большой расчески: после этого лен становится более тонким и качественным. Этот идет под номером 1,3. Это достаточно высокий показатель. Из него сделают постельное белье или какие-то столовые принадлежности. Лен из Орши поставляют почти в полсотни стран – от Европы до Латинской Америки. А модернизация, которую провели на предприятии, помогла найти новые краски на льняной палитре.

Из северного шелка шьют кимоно и джинсы, а в будущем переоденут и белорусскую армию. Льняную форму в качестве эксперимента уже носят наши пограничники. Изо льна могут делать даже бумагу. За этими технологиями отправятся в Японию.

Владимир Нестеренко, генеральный директор Оршанского льнокомбината:

География продаж – это важный показатель, но вместе с тем основной показатель – это все-таки прибыль. Для того, чтобы больше зарабатывать, есть проверенный способ – это глубокая переработка. Наибольшая добавленная стоимость достигается за счет глубокой переработки в одежде. На этом акцентирует внимание и глава государства. Чтобы отрасль приносила экономически плоды, Президент вникает буквально в каждый процесс. Лен для нас культура стратегическая. Не отказались, как многие, от выращивания этой капризной и сложной культуры. Сохранили отрасль и много денег вложили в модернизацию. Сейчас самое время пожинать плоды. За примером далеко ходить не надо. На Оршанском предприятии качественно обрабатывают только 35 % короткого волокна. Из него делают ткани. Из оставшегося материала – а это более половины – можно производить бумагу, бинты и другие мелочи, которые сегодня, между прочим, импортируем. А это миллионы долларов! Да и лен – уникальный продукт, который при правильном подходе даст прибыль даже из зернышка. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы определились на уровне Президента с технологией выращивания, возделывания, оптимальными сроками сева и уборки этой культуры, определились с подходами к работе льнозаводов, договорились, сколько должно остаться льнозаводов и договорились о модернизации их. Несколько лет подряд мы талдычим об этом. Мы разобрались прямо в поле, в цехах, на льнозаводах, на дворах хранения льнотресты – везде побывали. Некоторые заводы создали образец, какие они должны быть.

Но ситуация в льноотрасли не радужная. «Это спасение для нас». Президент требует большей эффективности от льняной отрасли 2019 год Президент называет моментом истины и спрашивает, чего не хватает, чтобы отрасль расцвела в полную силу. В этом году, к примеру, подняли всего 136 тонн льнотресты при планах в 180. Погода не баловала. Территорией аномально низких урожаев стали традиционные поставщики льна – Поставы, Миоры, Глубокое, Пружаны. В итоге пришлось покупать волокно за границей. А это повышает итоговую стоимость. Да и с соблюдением технологий – проблемы. Лен – культура капризная, требует к себе особого отношения.

Иван Голуб, директор Института льна:

Мы сделали группу из лучших ученых института, я ее возглавил. Мы приехали на каждый льнозавод, сказали, как надо делать, технологию применительно каждому полю. Но, увы, не делается так, как мы показываем, говорим и рекомендуем. Александр Лукашенко:

А почему не делается? Иван Голуб:

Потому что у них нехватка средств. Я сказал: внести 100 % в этом году «Мультилен», препарат 9 микроэлементов. Александр Лукашенко:

Сколько это денег по всей стране, если на всю посевную площадь? Иван Голуб:

В денежном выражении это порядка 15 миллионов рублей. Александр Лукашенко:

15 миллионов? Всего лишь? Иван Голуб:

Кто применил это? Рекомендации, которые мы дали, применили Горки. «Мультилен» внес на 30 гектар. Надо то, что рекомендует наука, выполнять. А вы не выполняете. Александр Лукашенко:

Что, если Президент поручил довести до каждого мое поручение, вы на это наплевали? Это что такое?

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:

Это упущение было, саботажа нет. Дожать – дожмём до каждого гектара, до каждого килограмма.

В 2018 году белорусские предприятии произвели всего 26 тысяч тонн волокна. Стоит удвоить эту цифру. Вопрос еще и в качестве. В Беларуси выращивают в основном короткий лен, а для элитных тканей подходит длинное волокно. За 40 лет работы на предприятии Галина Кучеренок определяет качество материала буквально по одному прикосновению.

Галина Кучерёнок, оператор ровничного оборудования Оршанского льнокомбината:

Раньше, естественно, качество хуже было. А сейчас – оборудование новое, качество лучше и чище стало в цеху. Мне нравится, прекрасно стало. Впрочем, сегодня в этой отрасли многое уже дело техники. Но машинный парк износился, а лен простоя не терпит. Один день опоздания с уборкой приводит к потерям в 2-3 %.

Не хватает более 400 единиц техники, придется докупать. Никакого импорта, предупреждает глава государства. Беларусь – страна с мощным автопромом. На белорусских колесах перевозят даже ядерные ракеты, так что с сельхозтехникой точно не подведем.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Технологические процессы производства техники охвачены, и косвенным свидетельством является незначительный объем импортных машин, которые мы фиксируем по статистике с 2008 года по сей день. Там порядка 8-10 единиц. Александр Лукашенко:

Все, что касается запасных частей к технике – сеялкам, веялкам, оборачивателям, прессам и прочее – вы должны произвести, скопировать у себя. Никакого импорта. Чем мы сегодня болеем на инструментальном, ПАК? Все мы должны делать у себя. Позовите и каждому нарежьте задачу. Ибо будут ввозить из-за рубежа! А почему возят?

Игорь Васильевич, возят потому, что там откаты. Там так называемые комиссионные – 8-15 %. Днями вы услышите еще одну эпопею. Уже доложили мне. Поэтому у себя должны производить. «Гомсельмаш» страдает – не все мощности заняты. Вот тебе «Гомсельмаш» – производи, МТЗ – иди делай. Никакого импорта по ремонту и запчастям.

Президент дал поручение: за зиму привести в порядок технику для уборки льна. А все запасные части производить в Беларуси. Но вырастить лен – это не просто дело техники. Еще ранее глава государства ставил задачу создать в стране льносемстанции (своеобразные хранилища семян). До сих пор нет общего видения, сколько нужно таких станций и где их создавать. Чтобы определиться, у аграриев есть год. А вообще качественные семена – залог будущего урожая. Но их все меньше, падает и урожайность.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Есть проблемы по невыполнению поручения главы государства по качеству посевного материала. В 2017 году семенами ниже третьей репродукции было засеяно более 11 % всех посевных площадей. Александр Лукашенко:

Без подписи Голуба ни одного мешка семян не должно быть в поле. Подпишется – будет нести ответственность. Не подпишет – никто не будет сеять. Зачем сеять, если не будет результата? Иван Антонович, подписывай семена! Проедь 5-7 центров, пусть семена соберут к посеву, определи день, когда можно вывозить эти семена в хозяйство.

Систему определи. И предупреди: без твоего ведома никто не имеет права. Будут нормальные семена – это половина успеха, нет семян – корми их, не корми, что ты ни делай – толку не будет.

Белорусские сорта уже не один год создают в Институте льна. По мнению ученых, наши – ничуть не хуже европейских. А некоторые даже превосходят по урожайности. Да и использовать свои семена чуть ли не втрое дешевле. Но те, кто выращивает лен, продолжают доверять европейским производителям.

Чтобы разрешить этот спор, Президент предложил эксперимент: в областях засеют участки белорусскими и импортными семенами и сравнят результат. Модельер Пьер Карден оценил белорусский лён Можно ли создать такой лен, который вообще не будет мяться?

Владимир Нестеренко, генеральный директор Оршанского льнокомбината:

Современные технологии позволяют обрабатывать лен так, что он практически не мнется. Причем это даже не только в одежде, это даже в домашнем текстиле. Лен сегодня совершенно другой, не тот, что имели наши бабушки. Лен действительно пережил настоящее возрождение. Но главный критерий во все времена – качество. Для этого не стоит распыляться. Нужно выбрать основные заводы, которые создадут продукт самого высокого уровня и загрузить их на 100 %.

Александр Лукашенко:

Черта подведена, и спасает вас только то, что, во-первых, есть динамика чуть-чуть положительная, прежде всего благодаря Оршанскому льнокомбинату. Он начал более качественно, эффективно работать и кредиты он гасит. Есть нормальная, более-менее такая динамика. Это вас спасает. Все. Отступать некуда.