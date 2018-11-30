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Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне

30 ноября 2018 07:51
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Новости Беларуси. Белорусская церковь в Лондоне признана лучшим религиозным зданием на Всемирном архитектурном форуме в Амстердаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне-1

Деревянный храм святого Кирилла Туровского и Всех святых покровителей белорусского народа был построен в британской столице два года назад как мемориал жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне-4

Среди конкурентов на конкурсе были представлены храмы из Индии, Турции, Таиланда, Ирана и других стран.

Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне-7

Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне-9

Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне-11

# Конкурс # Культура # Фотофакт

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