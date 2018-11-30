Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне

Новости Беларуси. Белорусская церковь в Лондоне признана лучшим религиозным зданием на Всемирном архитектурном форуме в Амстердаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деревянный храм святого Кирилла Туровского и Всех святых покровителей белорусского народа был построен в британской столице два года назад как мемориал жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.