Многие дуэты объединились специально для проекта: за кулисами «Золотой коллекции» в Молодечно

Новости Беларуси. Молодечно принимает «Золотую коллекцию белорусской песни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Билеты были проданы задолго до начала мероприятия: чем порадует сегодня шоу «Золотая коллекция белорусского песни»?

Совсем скоро на главную сцену города выйдут лучшие белорусские коллективы и исполнители, которых любят и знают не только у нас в стране. На прямой связи со студией моя коллега Ольга Коршун, которая следит за подготовкой к музыкальному событию. Оля, мы ждем от вас интересных подробностей.

Ольга Коршун, СТВ:

Сейчас в Молодечно идут последние приготовления к генеральной репетиции перед большим концертом, который состоится совсем скоро. В программе более 30 номеров, и сегодняшняя фишка нашего концерта в том, что на сцену выйдут дуэты, трио и ансамбли. То есть сольных номеров не будет. Это значит, что зрители получат двойное, а то и тройное удовольствие. Кстати, многие дуэты объединились специально для проекта нашего телеканала.

Будут на сцене в Молодечно и неожиданные звездные премьеры. Александр Солодуха, например, выступит со своей младшей дочкой Варварой. Будет и специальная приглашенная звезда из России – это известная артистка, которая очень тесно связана с Беларусью. Всех секретов мы открывать не будем, лишь немного заглянем за кулисы.

Людмила Полковникова, музыкальный редактор проекта:

Для меня неожиданностью был Саша Немо с Ларисой Грибалевой. Или, например, «Дударики». Или как сделали сыновья Саши Солодухи, Антон и Александр, как они сделали «карусель»!





На этот концерт билеты раскупили за несколько дней, а в некоторых городах, где «Золотая коллекция» уже побывала, вовсе приходилось организовывать дополнительные места в залах. Зрители сидели даже на ступеньках.

Валерий Скоржонок, певец:

Это очень важный проект для Беларуси, и в первую очередь – для нас, артистов. То, что опять встреча с друзьями, с которыми часто встречаешься на концертах, гастролях – это раз. Во-вторых, этот проект очень важен для нашей молодежи, чтобы они помнили наше творчество, наши истоки, нашу белорусскую песню.

Олег Жуков, поэт-песенник:

Любой такой проект, который возвращает нас к корням, к тем годам, скажем, 20-летней давности, произведениям, которые для молодых людей, которые только вышли в этот мир. Они вдруг слышат, что, оказывается, есть и другая песня! Есть песни, которые пели бабушки, которые пели дедушки, которые пришли из тысячелетий. Корни даже дальше у белорусов, наверное, есть.