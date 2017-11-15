Билеты были проданы задолго до начала мероприятия: чем порадует сегодня «Золотая коллекция белорусской песни»?

Новости Беларуси. Менее полутора часов остается до начала грандиозного шоу нашего телеканала «Золотая коллекция белорусской песни» в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Музыкальный праздник снова отправился в путешествие по стране. Яркие номера, лучшие песни и любимые артисты. На сцену городского Дворца культуры выйдут коллективы, которых знают и любят не только в Беларуси, но и за ее пределами: «Сябры», «Бяседа», «Хорошки», Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Леонид Борткевич и многие другие.