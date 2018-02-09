«Кітай нам становіцца вельмі і вельмі блізкім». Книгу китайских стихов на белорусском языке презентовали в Минске

Новости Беларуси. Сто поэтов Китая XX века в одном сборнике. В Минске презентовали книгу, которая в стихах расскажет белорусскому читателю об истории Поднебесной, любви к родине и живописных пейзажах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На презентации рассказали и о планах издать белорусскую прозу, поэзию и детскую литературу на китайском языке.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики:

Литература – это очень важный мост. Хорошо и подробно узнать в литературе традиции и обычаи между нашими народами.