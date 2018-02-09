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«Кітай нам становіцца вельмі і вельмі блізкім». Книгу китайских стихов на белорусском языке презентовали в Минске

09 февраля 2018 07:48
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Новости Беларуси. Сто поэтов Китая XX века в одном сборнике. В Минске презентовали книгу, которая в стихах расскажет белорусскому читателю об истории Поднебесной, любви к родине и живописных пейзажах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Кітай нам становіцца вельмі і вельмі блізкім». Книгу китайских стихов на белорусском языке презентовали в Минске-1

«Кітай нам становіцца вельмі і вельмі блізкім». Книгу китайских стихов на белорусском языке презентовали в Минске-3

На презентации рассказали и о планах издать белорусскую прозу, поэзию и детскую литературу на китайском языке.

«Кітай нам становіцца вельмі і вельмі блізкім». Книгу китайских стихов на белорусском языке презентовали в Минске-6

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики:
Литература – это очень важный мост. Хорошо и подробно узнать в литературе традиции и обычаи между нашими народами.

«Кітай нам становіцца вельмі і вельмі блізкім». Книгу китайских стихов на белорусском языке презентовали в Минске-9

Николай Метлицкий, поэт, переводчик:
Я б хацеў, каб кожны наш суайчыннік прачытаў гэтую кнігу. Таму што Кітай нам становіцца вельмі і вельмі блізкім.

На международную книжную выставку, которая пройдет 28 февраля в Минске, приедут китайские издатели и писатели. Они обсудят с белорусскими коллегами реализацию нового белорусско-китайского переводческого проекта.

# Культура # Беларусь-Китай # Фотофакт # Цуй Цимин # Николай Метлицкий

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