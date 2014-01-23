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Палатки с обогревом возле Дома милосердия в Минске появились для паломников к Дарам волхвов

23 января 2014 09:02
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Новости Беларуси. МЧС установило две палатки с обогревом возле Дома милосердия в Минске. Такое решение принято в связи с морозами и большим числом паломников к Дарам волхвов. Каждая палатка рассчитана на 30 койко-мест. Туда можно зайти и согреться, а при необходимости — получить медицинскую помощь.

Также возле Дома милосердия располагаются автобусы, в которых паломники могут отдохнуть и  выпить горячего чая.

К слову, святыне уже поклонились более 460 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # МЧС Беларуси # Дары волхвов в Минске

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