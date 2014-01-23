Палатки с обогревом возле Дома милосердия в Минске появились для паломников к Дарам волхвов

Новости Беларуси. МЧС установило две палатки с обогревом возле Дома милосердия в Минске. Такое решение принято в связи с морозами и большим числом паломников к Дарам волхвов. Каждая палатка рассчитана на 30 койко-мест. Туда можно зайти и согреться, а при необходимости — получить медицинскую помощь.

Также возле Дома милосердия располагаются автобусы, в которых паломники могут отдохнуть и выпить горячего чая.

К слову, святыне уже поклонились более 460 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.