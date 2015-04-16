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Минский дизайнер создал шрифт, повторяющий почерк Янки Купалы

16 апреля 2015 10:03
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Написать письмо почерком Янки Купалы теперь можно при помощи компьютера. Дизайнер-фрилансер из Минска Павел Минкевич создал шрифт Рiasniar ("Песняр") на основе рукописей знаменитого белорусского поэта.

Рукописи поэта разработчикам предоставил Государственный литературный музей Янки Купалы.

Ольга Пархимович, заведующий отделом культурно-образовательной работы Государственного литературного музея Янки Купалы:
Перш за ўсё, мы скіроўваем гэты праект да моладзі, канешне. І хачацца, каб яны такім чынам звярнулі ўвагу на тое, што іх культура, іх мова адметная, і яны могуць такім чынам вылучацца сярод сваіх аднакласнікаў.

Такому шрифту предвидят блестящее будущее, ведь цифровые технологии не только сохраняют историческое и культурное наследие народного поэта, но еще и помогают открыто заявить белорусам о своей национальной уникальности.

# Культура # Белорусская литература # Фотофакт # Это интересно # Валерия Заяц

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