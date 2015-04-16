Минский дизайнер создал шрифт, повторяющий почерк Янки Купалы

Написать письмо почерком Янки Купалы теперь можно при помощи компьютера. Дизайнер-фрилансер из Минска Павел Минкевич создал шрифт Рiasniar ("Песняр") на основе рукописей знаменитого белорусского поэта.

Рукописи поэта разработчикам предоставил Государственный литературный музей Янки Купалы.



Ольга Пархимович, заведующий отделом культурно-образовательной работы Государственного литературного музея Янки Купалы:

Перш за ўсё, мы скіроўваем гэты праект да моладзі, канешне. І хачацца, каб яны такім чынам звярнулі ўвагу на тое, што іх культура, іх мова адметная, і яны могуць такім чынам вылучацца сярод сваіх аднакласнікаў.

Такому шрифту предвидят блестящее будущее, ведь цифровые технологии не только сохраняют историческое и культурное наследие народного поэта, но еще и помогают открыто заявить белорусам о своей национальной уникальности.