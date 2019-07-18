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Минск в красках: фестиваль Vulica Brasil стартует 29 июля

18 июля 2019 20:12
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Новости Беларуси. В очередной раз встречаем бразильский фестиваль урбан-арта Vulica Brasil, который пройдет в Минске с 29 июля по 11 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск в красках: фестиваль Vulica Brasil стартует 29 июля-1

Посетят нас не только бразильские художники и артисты, но и гости из других стран. В 2019 году темой фестиваля будет охрана окружающей среды и утилизации отходов.

Минск в красках: фестиваль Vulica Brasil стартует 29 июля-4

В дни мероприятия столичные дома особенно красочны. Еще с прошлого раза столичные дома были разрисованы живыми граффити.

Минск в красках: фестиваль Vulica Brasil стартует 29 июля-7

Минск в красках: фестиваль Vulica Brasil стартует 29 июля-9

# Граффити # Культура # Фотофакт

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