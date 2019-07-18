Минск в красках: фестиваль Vulica Brasil стартует 29 июля

Новости Беларуси. В очередной раз встречаем бразильский фестиваль урбан-арта Vulica Brasil, который пройдет в Минске с 29 июля по 11 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посетят нас не только бразильские художники и артисты, но и гости из других стран. В 2019 году темой фестиваля будет охрана окружающей среды и утилизации отходов.