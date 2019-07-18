Виртуальная экскурсия: Ружанский дворцовый комплекс можно увидеть с помощью 3D-очков

Новости Беларуси. Ружанский дворцовый комплекс в период его расцвета помогут увидеть 3D-очки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня легендарный архитектурный ансамбль рода Сапег находится в полуразрушенном состоянии.

Однако с помощью виртуальной реальности можно легко окунуться в прошлое: увидеть сначала замок XVII века, а затем и дворец XVIII с садами, парками и оранжереями.

Путешествие во времени с обзором на 360 градусов теперь доступно посетителям Брестского областного краеведческого музея. Создать модель знаменитого ружанского комплекса удалось благодаря старым изображениям и археологическим раскопкам.