Виртуальная экскурсия: Ружанский дворцовый комплекс можно увидеть с помощью 3D-очков

Новости Беларуси. Ружанский дворцовый комплекс в период его расцвета помогут увидеть 3D-очки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня легендарный архитектурный ансамбль рода Сапег находится в полуразрушенном состоянии.
Новости Беларуси. Ружанский дворцовый комплекс в период его расцвета помогут увидеть 3D-очки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня легендарный архитектурный ансамбль рода Сапег находится в полуразрушенном состоянии.
Однако с помощью виртуальной реальности можно легко окунуться в прошлое: увидеть сначала замок XVII века, а затем и дворец XVIII с садами, парками и оранжереями.
Путешествие во времени с обзором на 360 градусов теперь доступно посетителям Брестского областного краеведческого музея. Создать модель знаменитого ружанского комплекса удалось благодаря старым изображениям и археологическим раскопкам.
Алексей Митюков, директор Брестского областного краеведческого музея:
Это будет интересно со многих точек зрения. В частности, те, кто приезжает в Брест на короткий промежуток времени, не всегда имеют возможность доехать до Ружан. С помощью наших 3D-очков они смогут увидеть Ружанский дворец XVIII века, познакомиться с его уникальной архитектурой.
Виртуальную экскурсию уже оценили горожане и туристы. Планируется, что эксперимент затронет и другие знаковые достопримечательности. Возможно, уже к 1000-летию города, вооружившись 3D-очками, можно будет прогуляться и по древнему Берестью.