Министр культуры: соломоплетение могут включить в Список нематериального культурного наследия

Новости Беларуси. Предания эпоса «Манас» и плетеный белорусский паук. Вы скажете: какая взаимосвязь? Самая непосредственная. На этой неделе столица приняла участников международного научно-практического семинара, посвященного сохранению нематериального культурного наследия. Творческое открытие и пленарное заседание прошли в штаб-квартире Исполнительного комитета СНГ в Минске, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анатолий Маркевич, министр культуры Республики Беларусь:

Разговаривая о нематериальных культурных ценностях, которые включены в Список всемирного культурного наследия, мы заявляем о себе во всем мировом пространстве. Работаем очень плотно с международной организацией, чтобы еще в большей степени узнали о Беларуси, о нашей великой истории. И все желающие с добрыми намерениями и помыслами могли приехать к нам в страну, насладиться великой историей, побывать в этих уникальных местах, дотронуться до нашей исторической правды, наследия, которым мы очень дорожим. Наша страна одной из первых подписала Международную конвенцию ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия. Так, сегодня в почетном списке наследия всего человечества четыре элемента исконно белорусской культуры: два обряда – «Колядные цари» и «Юрьевский хоровод», а также празднование в честь Будславской иконы и лесное бортничество. Но на этом Беларусь останавливаться не собирается. Анатолий Маркевич:

Совсем скоро, в конце текущего месяца, состоится 17-я сессия межправительственного заседания ЮНЕСКО, где мы предложим пятый элемент, чтобы он был включен в Список нематериального культурного наследия, я имею в виду соломоплетение. Мы надеемся, что наша страна уже будет представлена пятью элементами в мировом пространстве. Что ж, миссия почетная, как и поиск оптимальных путей сохранения уникальных традиций в условиях глобальных вызовов, а также расширение сотрудничества. Именно эти темы стали главными на повестке дня.

Абылабек Асанканов, директор Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова Национальной академии наук Кыргызской Республики:

Сегодняшний семинар, я думаю, даст импульс идее, чтобы мы каждый у себя, каждый участник заимел багаж и знания, как сохранить культуру, как передать молодому поколению, как они использовали в своей будущей жизни выработанное предыдущим поколением культурное наследие. Семинар неслучайно проводится в Год народного творчества и культурного наследия СНГ. Найти общий язык и построить диалог для представителей различных государств особенно важно.

Александр Гуцалов, ведущий научный сотрудник отдела изучения культурного наследия и экспертной деятельности Южного филиала Института наследия, кандидат философских наук:

СНГ должно определиться, если мы сделаем акцент на Содружество, мы создадим поле, чтобы знакомить со своей культурой, находить общее, конечно, наши страны получат дальнейший импульс для развития. Абылабек Асанканов:

Мы были общим советским народом, за этот период мы выработали общую культуру, идентичность, выработали общие диалоги, это тоже мы должны сохранить.

Людмила Ставская, заведующая кафедрой истории и культурологии Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, кандидат исторических наук, доцент:

Такой семинар помогает понять, что происходит в других странах, что происходит с другими народами, найти какие-то общие параллели, а этих параллелей очень много. И в древних пластах истории, и сегодня. На самом деле мы все гораздо больше похожи друг на друга, чем разнимся. Эту похожесть и надо искать, тогда мир будет более спокойным, дружелюбным, мирным, нам будет в нем очень хорошо жить. В мероприятии приняли участие ведущие эксперты в сфере охраны нематериального культурного наследия из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Ведь кому как не им знать, как наследие не только сохранить, но и приумножить.

Абылабек Асанканов:

В 1993 году наш президент издал указ о праздновании. Это является вершиной устного народного творчества, мы как кочевой народ не оставили письмена, но мы сохранили это в устном виде. Этот праздник дал толчок тому, чтобы «Манас» еще сохранился не просто как «Одиссея» или «Илиада», а был действующим эпосом. После этого появилась целая плеяда сказителей эпоса. Сейчас появились школы, столько сейчас сказителей эпоса «Манас», что просто приятно смотреть на молодых ребят. И других послушать, и себя показать. Мирский замок, народный кукольный театр «Батлейка», ремесленные традиции, выступления аутентичных белорусских коллективов – гостей было чем удивлять. К слову, ознакомиться с нематериальным наследием белорусов в эти выходные может любой желающий. В экспозиции художественной галереи Михаила Савицкого – изделия из соломки, расписные ковры, вытинанка.

Сергей Выскварка, заведующий отделом организационно-методической работы Любанского районного центра культуры:

Звычайна вясковыя людзі жывуць так, як жылі іх продкі, застаюцца самі сабой на доўгія гады, нават не заўважаюць, што гэта вельмі каштоўна і вельмі карысна. Так было з многімі з’явамі, напрыклад, з вацінанкай, якую ў нас выразае самы старэйшы майстар Беларусі, аутэнтычны майстар Наталля Рыгораўна Адзінец. Яна выразае вацінанку так, як рабілі яе мама і бабуля. Напэўна, яшчэ некалькі пакаленняў да іх. Особую ценность на Любанщине представляет жоровский, или кузьмицкий хлеб. Отведать его приезжают туристы не только из Беларуси – со всего мира. Сергей Выскварка:

Гэты рэцэпт збярогся, больш 20 сямей у вёсцы Кузьмічы яго пякуць кожны дзень. Ён не чарсцвее на працягу 3-4 тыдняў. Ён не чарсцвее навогул ніколі, ён проста высахне і стане сухім. Вось такія ўнікальныя каштоўнасці гэтага хлеба. Мука, хлеб, вада. І закваска – гэта перабрадзіўшая мука. Соль. Могуць дадаваць нейкія інгрэдзіенты – тмін, укроп. Поистине: деревенская печь творит чудеса. Раз уже речь зашла о вкусном, мы не могли не вспомнить и о белорусских драниках. К слову, совсем недавно блюда из тертого картофеля приобрели охранный статус. Вместе с бабкой драники пополнили Государственный список историко-культурных ценностей.

Сергей Выскварка:

У розных рэгіёнах яны па-рознаму называюцца, у нас часцей за ўсё называліся картаплянікі. Літаральна за тыдзень мы назбіралі, калі рыхтаваўся гэты файл, больш 30 рэцэптаў гэтай унікальнай стравы. Можна гаварыць, што яна прыйшла да нас з нейкіх іншых культур, але сёння гэта наша нацыянальная страва. І ў маёй сям’і калі дзеці прыязджаюць, жонка пытае, што прыгатаваць: або дранікі, або калдуны. Калі ездзілі да бабулі ў вёску, традыцыя называлася – бліны мазаць. На вялікай патэльне пякліся картапляныя бліны. Яны адрозніваюцца ад дранікаў тым, што дадаецца мука і яйкі. Так что приезжайте на мастер-класс в Жоровский дом народных традиций! Там вас не только научат готовить традиционные белорусские блюда, но и покажут интересные обычаи и обряды. Сергей Выскварка:

У нас яшчэ ёсць такая каштоўнасць, мы называем яе мясцовы спеўны стыль – выкананне абрадавых і пазаабрадавых песен, гэта тры вёскі. Тут усё вельмі проста: як толькі ёсць слухачы, бабулі адразу спяваюць. У нас кожны год ладзяць летнія маладзёжныя школы Пятровіца, куды прыязджаюць маладыя людзі з усёй Беларусі і не толькі, нават з Нідэрландаў прыязджалі, проста каб паслухаць нашы песні, патанцаваць нашы танцы. Ну а обучаться гончарному мастерству и соломоплетению, несомненно, лучше в Быхове.