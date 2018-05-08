Дима Билан призвал голосовать за Alekseeva в полуфинале «Евровидения-2018»

Популярный певец Дима Билан поддержал представителя Беларуси на «Евровидении» перед первым полуфиналом.

Alekseev выступит в полуфинале, который пройдет 8 мая. Победитель «Евровидения-2008» Дима Билан призвал своих поклонников отдать голос за молодого певца и вспомнил, как ему самому десять лет назад помогло счастливое число на конкурсе.

Дима Билан:

10 лет назад, 24 мая, в Белграде, на музыкальном конкурсе «Евровидение», я выступал под номером 24, с песней «Believe»! Сегодня, 8 мая, под номером 8, выступает талантливый музыкант Alekseev с композицией «Forever»! Случайности не случайны! В магию чисел верю! В первом полуфинале своё предпочтение я отдаю ему! Голосуйте за Беларусь! Никита, а тебе удачи! ️Все получится.