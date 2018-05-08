Дима Билан призвал голосовать за Alekseeva в полуфинале «Евровидения-2018»

Популярный певец Дима Билан поддержал представителя Беларуси на «Евровидении» перед первым полуфиналом.
Alekseev выступит в полуфинале, который пройдет 8 мая. Победитель «Евровидения-2008» Дима Билан призвал своих поклонников отдать голос за молодого певца и вспомнил, как ему самому десять лет назад помогло счастливое число на конкурсе.
Дима Билан:
10 лет назад, 24 мая, в Белграде, на музыкальном конкурсе «Евровидение», я выступал под номером 24, с песней «Believe»! Сегодня, 8 мая, под номером 8, выступает талантливый музыкант Alekseev с композицией «Forever»! Случайности не случайны! В магию чисел верю! В первом полуфинале своё предпочтение я отдаю ему! Голосуйте за Беларусь! Никита, а тебе удачи! ️Все получится.
Напомним, в первом полуфинале Никита Алексеев выступит под порядковым номером восемь. Сам артист на своей странице в Instagram рассказал, что верит в «магию чисел» и восьмерка обязательно принесет удачу.
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Представителя Беларуси также поддержали Светлана Лобода и Ани Лорак, которая была наставником в телепроекте «Голос Украины». Лорак отметила, что «несколько лет назад будучи в качестве наставника проекта «Голос» обернулась на голос талантливого парня. Прошло время, и я так счастлива наблюдать за его успехами на большой сцене».
Фото: instagram.com/anilorak
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